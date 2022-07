KOERS KORT. Belgische EK-selectie gebouwd rond Tim Merlier (en Yves Lampaert) - Alaphilippe tekent present in Tour of Leuven

Scaroni per direct naar Astana

Bij wielerteam Astana Qazaqstan Team heeft de Italiaan Christian Scaroni een contract ondertekend tot het einde van het seizoen, zo maakte het team donderdag bekend. Scaroni zat sinds maart zonder ploeg nadat Gazprom-RusVelo zijn licentie kwijtspeelde na de Russische invasie in Oekraïne. De 24-jarige wielrenner uit Brescia zal deze week nog aansluiten bij zijn nieuwe Kazachse werkgever en deelnemen aan de Ronde van Polen (30 juli - 5 augustus). “Na een zware periode in mijn carrière krijg ik eindelijk de kans om terug te keren en een contract te tekenen bij een groot team. Ik ben heel blij, het is een emotioneel en belangrijk moment voor mij”, aldus Scaroni.

Volledig scherm Scaroni won begin juni de eerste etappe van de Adriatica Ionica Race in het shirt van de Italiaanse nationale ploeg. © Photo News

Alaphilippe start in Tour of Leuven

Julian Alaphilippe (30) keert op 7 augustus terug naar Leuven, de plek waar hij in september vorig jaar voor een tweede opeenvolgende keer wereldkampioen werd. De Fransman van Quick.Step-Alpha Vinyl komt er aan de start van de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens (Bel/1.1), de opvolger van de GP Jef Scherens.

Alaphilippe raakte niet tijdig fit voor de Tour de France, maar pakte in de openingsetappe van de Ronde van Wallonië meteen een overwinning. Die rittenkoers moest hij wel verlaten wegens een coronabesmetting.

“Ik kijk enorm uit naar deze Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens”, aldus Alaphilippe. “Dit is tot dusver niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn. Die 26e september was een hele mooie dag. Wat een massa volk langs de kant en wat een ongelooflijk lawaai. Dat zal ik nooit ofte nimmer vergeten. Het betekent enorm veel voor mij om de film van die dag terug te kunnen afspelen tijdens de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens”, meldde wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Het parcours van de Tour of Leuven zal voor de 30-jarige Fransman absoluut vertrouwd aanvoelen. Van de 37 hellingen die de renners op 7 augustus in totaal moeten bedwingen, stonden de meeste hellingen in de strijd om de regenboogtrui al op het menu. De stadslus die de renners in de finale zes keer moeten afleggen, is een exacte kopie van het parcours dat de finale van het wereldkampioenschap kruidde met vier pittige beklimmingen: de Keizersberg (5%), de Decouxlaan (3,4%), de Wijnpers (8,3%) en de Sint-Antoniusberg (4,7%), die na het WK treffend werd omgedoopt tot de ‘Bult van Alaphilippe’.

Volledig scherm Alaphilippe bij z'n tweede wereldtitel in Leuven vorig jaar. © Photo News

Belgische EK-selectie gebouwd rond Tim Merlier (en Yves Lampaert)

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie voor het EK in München (14/8) klaar. Bij de profs is Belgisch kampioen Tim Merlier de aangewezen kopman op het vrij vlakke parcours met 1500 hoogtemeters. De sprinter van Alpecin - Deceuninck was deze week actief in de Ronde van Wallonië en trekt nu naar het Franse La Plagne op hoogtestage in functie van de Vuelta. Het EK is een mooi tussendoortje.

Merlier krijgt in München de steun van Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe (Quick.Step Alpha Vinyl), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Aimé De Gendt (Intermarché - Wanty Gobert), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen - Baloise) en zijn ploegmaat Dries De Bondt. Lampaert en Herregodts zullen op 17 augustus ook de tijdrit voor hun rekening nemen. “Met Tim hebben we één van de snelste renners van het peloton mee, maar deze selectie biedt ook kansen om onderweg de koers hard te maken, indien nodig. Als Lampaert of De Bondt weg geraken, kunnen zij het in prinicpe ook afmaken”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout.

Ballerini boekt eerste seizoenszege in Ronde van Wallonië

Davide Ballerini heeft de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Italiaan van Quick.Step-Alpha Vinyl rondde een vroege vlucht succesvol af. José Rojas werd tweede, Rui Oliveira derde. Robert Stannard had het lastig in de finale, maar behield zijn leiderstrui.

Voor Ballerini is het zijn eerste zege sinds 27 februari 2021. Toen won hij de Omloop. Morgen staat de laatste rit op het programma. Dan kennen we de opvolger van de Amerikaan Quinn Simmons op de erelijst.

Pogacar past voor Vuelta

Tadej Pogacar (23) verschijnt op 19 augustus dan toch niet aan de start van de Ronde van Spanje. De Sloveen van UAE-Team Emirates zou dit jaar voor het eerst twee grote rondes in één seizoen rijden, maar z'n planning wordt aangepast. Pogacar, runner-up in de afgelopen Tour, rijdt komend weekend nog de Clasica San Sebastian en neemt dan een korte break. Daarna bouwt hij via enkele eendagskoersen op richting het WK in Australië en de Ronde van Lombardije, zijn twee grote doelen in het najaar.

Resterend programma Tadej Pogacar: 30 juli: Clasica San Sebastian

28 augustus: GP Plouay

9 september: GP van Quebec

11 september: GP van Montréal

25 september: WK op de weg

1 oktober: Giro dell’Emilia

4 oktober: Tre Valli Varesine

8 oktober: Ronde van Lombardije

Arkéa-Samsic zegt af voor San Sebastian na ziekte-uitbraak

Het Franse team Arkéa-Samsic verschijnt zaterdag in het Baskenland niet aan de start van de Clasica San Sebastian. “Heel wat renners zijn ziek uit de Tour gekomen en zijn intussen nog niet hersteld”, klinkt het dinsdag. Arkéa-Samsic is de werkgever van onder meer Nairo Quintana. De Colombiaan eindigde zondag in de Tour op de zesde plaats.

“Quick.Step haalt nieuwe lead-out bij Team DSM”

Volgens het doorgaans goed ingelichte ‘Wielerflits’, fietst Casper Pedersen (26) vanaf volgend seizoen voor Soudal-Quick.Step. De Deen is einde contract bij Team DSM en zou bij de ploeg van Patrick Lefevere de opvolger op lange termijn van lead-out en landgenoot Michael Mørkøv (37) moeten worden. Mørkøv zelf ligt nog één seizoen onder contract bij ‘The Wolfpack’. Pedersen won twee jaar geleden Parijs-Tours en eindigde vorig jaar als derde in een etappe in de Ronde van Frankrijk. In 2017 kroonde hij zich ook tot Europees kampioen bij de beloften.

Volledig scherm Casper Pedersen. © REUTERS

Caleb Ewan met succes geopereerd aan sleutelbeen

Lotto Soudal-sprinter Caleb Ewan is met succes geopereerd aan het sleutelbeen. De 28-jarige Australiër was maandag naar het ziekenhuis getrokken voor een check-up van zijn sleutelbeen, dat hij vorig jaar bij een valpartij in de Ronde van Frankrijk had gebroken. Er werd beslist het plaatje, dat toen was aangebracht, door middel van een operatie te verwijderen, zo laat de Belgische WorldTour-formatie dinsdag weten.

Ewan reed dit jaar een zeer anonieme Tour, die hij zondag op de 135e en tevens laatste plaats afsloot. In de sprintetappes kon hij zich geen enkele keer echt mengen in de strijd om de zege. Zijn beste resultaat was een achtste plaats, zondag in de slotrit op de Parijse Champs-Élysées.

Volledig scherm Caleb Ewan tijdens de Tour. © Photo News

Oppermachtige De Lie klopt Girmay in Ronde van Wallonië

Arnaud De Lie heeft nogmaals zijn talent geëtaleerd. De 20-jarige Waal van Lotto-Soudal was op een pittige aankomst in de Ronde van Wallonië duidelijk de snelste van het peloton. Biniam Girmay moest vrede nemen met de tweede plek, Axel Laurance werd derde. Voor De Lie is het zijn zevende overwinning van het seizoen. Robert Stannard behield zijn leiderstrui.

Zege voor Simon Yates in Prueba Villafranca

Simon Yates heeft de Prueba Villafranca op zijn naam gebracht. De Brit van Team BikeExchange-Jayco soleerde na 165,7 km in Ordizia naar de zege. Dion Smith maakte het feest van de ploeg compleet en eindigde als tweede, voor Xavier Canellas.

Yates won in de jongste Giro twee etappes, maar moest daarna opgeven wegens kniepijn door een valpartij in de etappe naar de Etna. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. In z’n eerste wedstrijd schiet hij dus meteen raak en volgt hij op de erelijst Luis Leon Sanchez op. Eerder won Yates er ook al in 2016.

Volledig scherm © AFP

Ganna ziet af van werelduurrecordpoging

Filippo Ganna ziet af van zijn aanval op het werelduurrecord van Victor Campenaerts in augustus. De Italiaan van Ineos-Grenadiers is te moe na de zware Tour. Een nieuwe datum - in 2022 of 2023? - is nog niet geprikt.

Volledig scherm Filippo Ganna. © Photo News

Alaphilippe test positief op corona en moet Ronde van Wallonië verlaten

Julian Alaphilippe verschijnt niet meer aan de start van de derde etappe in de Ronde van Wallonië. De Franse wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen, zo maakte zijn team bekend.

Een stevige tegenvaller voor de dertigjarige Fransman, die in Wallonië aan zijn eerste meerdaagse koers sinds zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik bezig was. Daarbij liep hij toen breuken op in de ribben en het schouderblad, en een klaplong. Enkele weken geleden werd hij uit de selectie voor de Ronde van Frankrijk gelaten.

Alaphilippe was dan maar op trainingskamp vertrokken, om vervolgens in Wallonië zijn voorbereiding op Vuelta en WK voort te zetten, zijn doelen later dit seizoen. Zaterdag opende hij alvast sterk met een zege op de Muur van Hoei, een dag later moest hij reeds afscheid nemen van zijn leiderstrui.

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © BELGA

Philipsen start in na-Tourcriterium in Aalst, Van Aert en Vingegaard passen

De organisatoren van het 85ste na-Tourcriterium in Aalst hebben Jasper Philipsen, zondag ritwinnaar van de slotetappe in de Tour op de majestueuze Champs-Élysées, op de valreep weten te strikken. De renner van Alpecin-Deceuninck, die ook al de 15de rit tussen Rodez en Carcasonne op zijn naam schreef, zal maandagavond starten in de ajuinenstad. Net als Geraint Thomas, derde in de stand van de Tour, en de Belgen Yves Lampaert, Amaury Capiot, Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Edward Planckaert.

“Wij hebben er alles aan gedaan om Jonas Vingegaard te overtuigen om naar Aalst te komen, maar dat is ons spijtig genoeg niet gelukt. Hij wou simpelweg niet rijden vandaag. Dan mag je nog met een pak geld staan zwaaien, als ze niet willen, dan komen ze niet. Hetzelfde verhaal bij Wout van Aert. Ook hem deden we echt een heel mooi financieel voorstel, maar hij verkoos om daags na de Tour de France bij zijn familie te zijn en bedankte daarom voor ons criterium”, meldt Johny Van den Borre van het organiserende comité.

Volledig scherm © Photo News

Finisht Tour van 2024 niet in Parijs?

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft zondag bevestigd dat er gesprekken aan de gang zijn om de aankomst van de Tour de France van 2024 mogelijk te verhuizen naar buiten Parijs. Dit zou de eerste keer zijn sinds 1975. De finish van de Tour ligt traditioneel op de Champs-Elysées, maar de data van de Tour de France van 2024 (29 juni tot 21 juli) komen in het vaarwater van de start van de Olympische Spelen in Parijs, enkele dagen nadien (26 juli tot 11 augustus).

“We zullen zien”, zei Hidalgo tegen Le Parisien. “Het is een onderwerp waar we het met Christian Prudhomme (de Tour-baas, red.) over hebben. Het is een belangrijk sujet. De aankomst van de Tour zal bijna samenvallen met de opening van de Olympische Spelen. Wij werken in goede verstandhouding samen aan alternatieve oplossingen.”

“Wij zijn pragmatisch en zullen een oplossing vinden”, vervolgde de burgemeester. “De opening van de Spelen is op 26 juli 2024. Dit betekent dat in de weken die aan die datum voorafgaan, de Place de la Concorde in orde moet worden gebracht. Een mogelijke afwezigheid van de Champs-Elysées in de Tour is geen taboe. We zullen tijdig communiceren.”