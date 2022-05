KOERS KORT. Bardet verlengt tot 2024 bij Team DSM - Vollering wint opnieuw in Baskenland

Twee op twee voor Demi Vollering

De Nederlandse Demi Vollering (Team SD Worx) heeft haar tweede ritzege op rij geboekt in de Ronde van het Baskenland (WorldTour). Met winst bovenop een steil klimmetje verstevigt ze ook haar leidersplaats in het klassement.

De tweede, 117 kilometer lange etappe met start en aankomst in Mallabia ontplofte na een lastige aanloop helemaal op de laatste gecategoriseerde beklimming, met top op twaalf kilometer van de finish. Leidster Demi Vollering en Marta Cavalli, de topfavorieten voor eindwinst, dunden daar het peloton uit tot amper vijf rensters. Enkel Pauliena Rooijakkers, Olivia Baril en Juliette Labous haakten aan.

De aankomststreep van de etappe lag getrokken bovenop een korte maar steile helling, en daar maakte Vollering haar statuut als finisher opnieuw waar: de 25-jarige Nederlandse haalde het met een jump met ruime voorsprong voor de Canadese Baril en de Italiaanse Cavalli. In het klassement heeft Vollering nu 22 seconden marge op het nummer 2, haar landgenote Rooijakkers. De Amerikaanse Kristen Faulkner is derde op 0:42.

De eerste editie van de Ronde van het Baskenland voor vrouwen eindigt zondag met een etappe over 139 kilometer in San Sebastian. Er kwamen vrijdag geen Belgische deelneemsters aan het vertrek.

© ANP / EPA

Ben Hermans krijgt ook dit jaar geen opvolger

Voor het derde jaar op rij verdwijnt de Ronde van Oostenrijk van de wielerkalender. “De afgelasting in Karinthië en de grote economische onzekerheid maken de ronde in 2022 onmogelijk”, meldt de Oostenrijkse wielerbond. Ben Hermans blijft zo de laatste winnaar op de erelijst.

“Met grote spijt deelt de Oostenrijkse wielerbond mee dat de 72e Ronde van Oostenrijk, die voor juli was gepland, is uitgesteld tot een latere datum. Dit unanieme besluit is genomen vanwege de annulering van de provincie Karinthië van twee van de vijf etappes. Voor het organiserende team Kuhn/Ziermann was het op korte termijn niet mogelijk realistische alternatieven uit te werken”, zo klinkt het in een mededeling.

“Het argument van de provincie Karinthië dat de hotelcapaciteit niet voorbereid is op een rittenkoers na twee moeilijke toeristische jaren, is volkomen begrijpelijk. Bovendien heeft de onzekere economische toestand van de laatste maanden de budgettering van de ronde bemoeilijkt. De ongekende inflatiegolf en de economische onzekerheid hebben hier eveneens toe bijgedragen. Het zou onverantwoord en onrealistisch zijn om de organisatie door te zetten. Vandaar het logische uitstel tot een latere datum.”

De 72e editie van de Ronde van Oostenrijk stond gepland als een vijfdaagse rittenwedstrijd van het UCI-niveau 2.1 van 2 tot en met 6 juli, en zou zo na twee afgelastingen door de coronapandemie opnieuw een alternatief zijn voor de renners die de Ronde van Frankrijk niet afwerken. De wedstrijd trekt traditioneel veel Belgische renners. De Limburger Ben Hermans won in 2018 en 2019 de laatste twee edities.

© Photo News

Romain Bardet verlengt tot 2024 bij Team DSM

Romain Bardet heeft zijn contract bij Team DSM verlengd tot eind 2024. De 31-jarige Fransman is bezig aan zijn tweede seizoen bij de ploeg. Daarvoor droeg hij het shirt van AG2R. Vorige maand won Bardet de Italiaanse rittenkoers Tour of The Alps. Het was zijn eerste zege sinds zijn ritwinst in de Ronde van Spanje in augustus vorig jaar.

Momenteel rijdt Bardet de Giro, waarin hij na zeven etappes op de tiende plaats staat, op 2:06 van roze trui Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). “Ik ben heel blij mijn verhaal bij deze ploeg te kunnen verlengen”, zegt de Fransman, die in de Tour al eens tweede (in 2016) en derde (in 2017) werd. “Het voelt heel natuurlijk aan dat ik blijf. Ik heb hier grote stappen gezet, het is echt de juiste omgeving voor mij. Ik hou van de cultuur in het team, hoe wij koersen en het vertrouwen dat er leeft binnen de ploeg.”

© AFP

Danilo Hondo wordt na dopingbiecht acht jaar gebannen uit sportwereld

De voormalige Duitse wielrenner Danilo Hondo is door een Zwitserse sportrechtbank voor acht jaar geschorst voor alle functies in de sportwereld. De sanctie gaat met terugwerkende kracht in vanaf 2019. Hondo gaf toen in een interview met de Duitse zender ARD toe betrokken te zijn bij de operatie Aderlass en bloeddoping te hebben gebruikt.

Hondo had op het moment van de feiten een Zwitserse licentie en werd daarom berecht door een Zwitserse instantie. De voormalige sprinter zette in 2014 een punt achter zijn carrière. Hij behaalde 42 zeges waaronder twee ritten in de Giro.

© BELGA/AFP

Jakobsen wint chaotische waaierrit in Hongarije, Reynders nieuwe leider

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl was na een waaierslag en een massale valpartij in de finale de snelste van een klein peloton. De Belg Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) werd derde, zijn ploegmaat Jens Reynders is de nieuwe klassementsleider.

Alaphilippe op de rollen

Goed nieuws voor Julian Alaphilippe. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de klaplong - opgelopen bij zijn val in Luik-Bastenaken-Luik - volledig is genezen. De wereldkampioen mag nu licht trainen op de rollen. “Zijn toestand wordt nog verder gecontroleerd alvorens beslist wordt wanneer hij terugtreedt in peloton”, meldt Quick.Step-Alpha Vinyl.

Alaphilippe viel in La Doyenne op ruim 60 km van de streep en belandde in een gracht. Zijn landgenoot Romain Bardet bood hem als eerste hulp en kreeg daar later veel lof voor. De tweevoudige wereldkampioen liep naast een klaplong ook twee gebroken ribben en een breuk in het schouderblad op.

Stuyven verlengt bij Trek-Segafredo

Jasper Stuyven (30) heeft zijn aflopende contract bij Trek-Segafredo met drie jaar verlengd. Stuyven genoot interesse van UAE Team Emirates, Lotto Soudal en EF, maar blijft dus gewoon bij de ploeg waarbij hij in 2014 prof werd en sindsdien altijd voor reed. In die periode won onze landgenoot onder meer een rit in de Vuelta, Kuurne-Brussel-Kuurne, de Omloop en Milaan-Sanremo. (BVDC)

© Photo News

Arensman weg bij DSM, Ineos lonkt

Thymen Arensman (22) verlaat na dit seizoen DSM. Het jonge Nederlandse wielertalent lijkt op weg naar Ineos-Grenadiers. Het contract van Arensman - zesde in de Tirreno-Adriatico en derde in de Tour of the Alps - loopt na dit seizoen af bij DSM. Een verlenging zag hij niet zitten. “We deden er alles aan om hem te houden, maar hij kreeg een aanbod dat hij niet kon weigeren”, meldt DSM aan ‘Vélonews’. Dat aanbod zou van Ineos komen.

© Photo News

Kooij sprint naar winst in openingsetappe Ronde van Hongarije

De Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) heeft de openingsetappe gewonnen van de Ronde van Hongarije, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Hij was de snelste in een pelotonsprint en verovert daarmee ook de eerste leiderstrui. Elia Viviani en Matthew Walls vervolledigden de top drie. Na een lange ontsnapping is de Belg Jens Reynders tweede in de stand.

© Photo News

Egan Bernal werkt aan herstel: “Eerste keer terug op de pedalen”

Na zijn doodsmak eind januari was de diagnose voor Egan Bernal zeer hard: breuken in de ribben, wervels en de knieschijf en daarbovenop nog een geperforeerde long. Maar de Colombiaan werkt volop aan zijn comeback en kroop een tijdje geleden al opnieuw op de fiets. En vandaag deelde de Colombianse berggeit opnieuw een hoopgevend filmpje op Twitter waarin hij een eerste keer op de pedalen kon dansen. Benieuwd wanneer we de Giro- en Tourwinnaar terug in het peloton zien.

Pidcock rijdt rest op een hoop in Albstadt

Tom Pidcock (22) heeft zondag de Wereldbekermanche mountainbike in het Duitse Albstadt gewonnen. De olympische kampioen reed voor halfweg de wedstrijd weg bij de rest en degradeerde zijn tegenstanders tot figuranten. Ook veldrijder Eli Iserbyt stond aan de start, maar hij reed de wedstrijd niet uit.

Vermeersch pakt de ritzege in Vierdaagse van Duinkerke, Gilbert is de nieuwe leider

Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) heeft de vijfde en voorlaatste rit in de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De 29-jarige West-Vlaming haalde het na 183,7 km tussen Roubaix en Cassel in de sprint voor Oliver Naesen (AG2R Citroën), de Brit Jake Stewart (Groupama-FDJ) en Philippe Gilbert (Lotto Soudal). De 39-jarige Gilbert, die donderdag de derde rit won, is de nieuwe leider. Zondag wacht de renners in Noord-Frankrijk nog een vlakke slotetappe van 182,9 km tussen Ardres en Duinkerke.

Taminiaux wint in Vierdaagse van Duinkerke

Opnieuw Belgisch succes in de Vierdaagse van Duinkerke. Lionel Taminiaux (25) haalde het in de vierde rit nipt na een massasprint. De elfde zege van het seizoen voor Alpecin-Fenix (enkele minuten later zorgde Mathieu van der Poel in de Giro voor de twaalfde) en de tweede profzege voor Taminiaux zelf. In 2019 won hij La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire (1.1).

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert) werd derde - wat dan weer zijn vijftigste top-tienplaats uit zijn profcarrière is. De Pool Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) finishte tussen onze twee Belgen.

De Litouwer Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) sprokkelde onderweg genoeg bonificatieseconden om de leiderstrui over te nemen van de Nederlander Arvid De Klein. Achter hem volgen Thijssen, De Kleijn, Taminiaux en Philippe Gilbert, de ritwinnaar van gisteren, op één seconde.

In de vijfde etappe overbruggen de renners morgen 183,7 kilometer van Roubaix naar Kassel. Daarbij krijgen ze heel wat kasseistroken en zestien keer de Mont Cassel te verteren. Zondag eindigt de 66ste Vierdaagse met 182,9 biljartvlakke kilometers tussen Aarden en Duinkerke. Daar staat traditioneel een massasprint op de agenda.

Gaze wint shorttrack Albstadt, Pidcock achtste

De Nieuw-Zeelander Sam Gaze heeft vrijdag op de openingsdag van de wereldbekermanche mountainbike in het Duitse Albstadt de shorttrackwedstrijd over 20 minuten gewonnen. Gaze bezorgde zijn Belgische team Alpecin-Fenix zo al een derde zege op de dag.

Nadat zijn ploegmaat Mathieu van der Poel ritwinst en de roze trui had veroverd in de Ronde van Italië en de Waal Lionel Taminiaux de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke had gewonnen, volgde Gaze dus hun goede voorbeeld in Albstadt. Hij ging in de slotronde met een tempoversnelling naar de leiding en haalde het in de sprint vlot voor de Fransman Jordan Sarrou en de Zwitser Nino Schurter.

Olympisch mountainbikekampioen Tom Pidcock werd in zijn eerste MTB-wedstrijd van 2022 achtste, goed voor een startplek op de eerste rij in de meer belangrijke crosscountrywedstrijd van zondag. De Waal Pierre de Froidmont eindigde na een kopstart als 27e in de shorttrack van Albstadt, nationaal kampioen Jens Schuermans deed één plek minder goed.

© ANP / EPA

Geen Parijs-Roubaix voor beloften

Parijs-Roubaix voor beloften, gepland op zondag 15 mei, kan niet doorgaan. De organisatie wijst naar lastminute werkzaamheden op het parcours en het gebrek aan seingevers. “We willen de veiligheid van het peloton niet in gevaar brengen”, klinkt het in een korte mededeling. Wegens de coronacrisis werd de koers ook in 2020 en 2021 afgelast. Tom Pidcock (2019) is daardoor nog steeds de meest recente winnaar.

Wout van Aert start niet aan het BK tijdrijden

Opnieuw geen Wout van Aert op het BK tijdrijden. Onze landgenoot laat het BK tegen de klok net als vorig jaar schieten, weet Wielerflits. De wedstrijd in Gavere valt op een moeilijk moment. Van Aert is op 23 juni immers nog met Jumbo-Visma op hoogtestage in de aanloop naar de Tour.

© Photo News

Oud-wereldkampioen Harm Ottenbros overleden

De Nederlandse ex-wielrenner Harm Ottenbros is op 78-jarige leeftijd overleden. Ottenbros werd in 1969 verrassend wereldkampioen in Zolder. Hij klopte toen onze landgenoot Julien Stevens in een spurt met twee. Na zijn onverwachte wereldtitel werd Ottenbros geteisterd door blessures en won hij enkel nog ritten in de Ronde van België en de Ronde van Luxemburg.

© rv

Tesson houdt Thijssen van zege in Vierdaagse van Duinkerke

Jason Tesson heeft de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De 24-jarige Fransman van St Michel-Auber93 rekende in een massasprint af met Gerben Thijssen en Thomas Boudat. Tesson, gisteren tweede in de openingsrit, neemt de leiderstrui over van Arvid de Kleijn. De Nederlander kwam vandaag als vierde over de streep.

Zesdaagse van Berlijn opnieuw uitgesteld

Geen Zesdaagse van Berlijn in 2022. De 11d0e editie is opnieuw uitgesteld. De Zesdaagse stond gepland in juni dit jaar, maar werd verschoven naar januari 2023. De organisatie is nog steeds niet hersteld van de financiële terugslag ten gevolge van het coronavirus en krijgt met de oorlog in Oekraïne nu een nieuw probleem voorgeschoteld.

Pidcock kruipt weer op mountainbike

Na een wisselvallig voorjaar kruipt Tom Pidcock (22) deze maand weer op de mountainbike. De olympische kampioen van Tokio verschijnt aan de start van de Wereldbekermanches van Albstadt (weekend van 6 mei) en Nove Mesto (weekend van 13 mei). Pidcock zou oorspronkelijk deelnemen aan de Ronde van Italië, maar lijkt zich nu op te maken voor de Ronde van Frankrijk.

Milaan-Sanremo voor vrouwen in de maak

Giro-organisator RCS voert onderhandelingen over een Ronde van Italië voor vrouwen. De Giro d’Italia Donne op de huidige kalender (30/6-10/7) is in handen van de Italiaanse wielerfederatie. In plaats van een nieuwe wedstrijd te beginnen, wil RCS graag in de organisatie stappen en een samenwerking op poten zetten. “De huidige Giro d’Italia Donne heeft al haar plaats op de kalender, bij een nieuwe wedstrijd zouden we onderling concurreren en het zou jaren duren vooraleer we op WorldTour-niveau uitkomen”, aldus Paolo Bellino, CEO van RCS.

ASO reïncarneerde dit jaar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen met de Tour des Femmes by Zwift, die plaatsvindt tijdens de Tour voor mannen. De Giro wil het anders doen. “Het is onze intentie om de Giro Donne dichterbij en in het verlengde of aanloop van de Giro d’Italia voor mannen te brengen. Daar zullen onvermijdelijk wat verschuivingen op de kalender voor nodig zijn, maar we hopen volgende maand een doorbraak te hebben.”

Wat wel al bijna zeker is: er komt volgend jaar een Milaan-Sanremo voor vrouwen. RCS wil de klassieker bij de vrouwen op dezelfde dag laten plaatsvinden als de mannen. “We zijn volop aan het werk om die Milaan-Sanremo vanaf volgend jaar te garanderen. We willen het aanpakken zoals Strade Bianche. Dat wil dus zeggen: twee koersen op één dag, bij de vrouwen weliswaar in een format over een kortere afstand.”

© BELGA

Lotto Soudal mikt op ritzeges met Caleb Ewan en drie Belgen

Ook Lotto Soudal heeft zijn achtkoppige selectie voor de Ronde van Italië bekendgemaakt. Het absolute speerpunt van de ploeg is sprinter Caleb Ewan. De Australiër won vorig jaar nog twee ritten en hoopt dit jaar minstens even goed te doen. Hij rekent daarvoor met Roger Kluge, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann op drie ervaren Duitsers om hem in de massaspurts bij te staan.

Maar ook in de bergetappes wil de Belgische ploeg zich tonen. Met Harm Vanhoucke en Sylvain Moniquet vaardigt Lotto Soudal twee talentvolle landgenoten af die in het (midden)gebergte een gooi kunnen doen naar ritwinst. Hetzelfde geldt voor de Brit Matthew Holmes. En dan is er nog ervaren rot Thomas De Gendt die voor de zesde keer aan de start staat van de Giro. Benieuwd of onze ontsnappingskoning nog eens een onvergetelijk nummer kan opvoeren.

Na (alweer) een teleurstellend voorjaar is een goede Giro voor Lotto Soudal een must. Want als de ploeg niet wil ‘degraderen’ uit de World Tour is het hoog tijd om UCI-punten te sprokkelen.

© Facepeeters

Pogacar in Slovenië in functie van Tour

Ook voor Tadej Pogacar is de voorbereiding op de Tour begonnen. Zijn raid op de derde gele trui zal gelijken op die van vorig jaar. “Tadej laat de Dauphiné schieten en trekt pas midden mei op hoogtestage”, laat zijn ploeg Team UAE aan onze redactie weten.

De volgende competitiekilometers van Pogacar in functie van de Tourstart in Denemarken vinden plaats op Sloveens grondgebied. Van 15 tot 19 juni rijdt hij de Ronde van Slovenië. Zeker de vierde rit heeft hij aangestipt, want die passeert in Komenda en Klanec, waar hij respectievelijk geboren werd en opgroeide. Of Pogacar de week nadien ook nog aan de start verschijnt van de Sloveense kampioenschappen is nog niet beslist. (BVDC)

© Photo News

Cofidis mikt met Guillaume Martin op goed klassement

Cofidis trekt naar de Ronde van Italië met Guillaume Martin als kopman. De Fransman, die vorig jaar nog achtste werd in de Tour, hoopt op een zo goed mogelijke eindnotering in Verona. Martin krijgt met Anthony Perez, Rémy Rochas en Pierre-Luc Perichon drie landgenoten aan zijn zijde.

Met Davide Cimolai, Davide Villella en Simone Consonni vaardigen de Fransen ook drie Italianen af. Die laatste mag zijn kans wagen in de massasprints. De Nedederlander Wesley Kreder vervolledigt de selectie.

© Photo News

Israel-Premier Tech rekent op Jenthe Biermans

Jenthe Biermans is opgenomen in de selectie van Israel-Premier Tech voor de Ronde van Italië. Voor de 26-jarige renner wordt het zijn tweede grote ronde. In 2019 debuteerde hij in de Giro met een 117de plaats.

In een selectie vol vrijbuiters die vooral mikken op ritzeges, vormt Biermans een team met de Oostenrijker Matthias Brändle, de Canadees Alex Cataford, de Italianen Alessandro De Marchi en Giacomo Nizzolo, de Brit Alex Dowsett, de Zwitser Reto Hollenstein en de Duitser Rick Zabel.

Giacomo Nizzolo won in 2015 en 2016 de puntentrui in de Giro, maar moest tot vorig jaar, bij zijn achtste deelname, wachten om eindelijk een rit te winnen. De Marchi droeg in die Giro twee dagen de roze trui.

Tom Dumoulin is blikvanger in selectie van Jumbo-Visma

Tom Dumoulin is de opvallendste naam in de achtkoppige selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Italië. De 31-jarige Nederlander won de roze trui in 2017 en werd een jaar later tweede na Chris Froome, waarna hij ook tweede werd in de Tour (na Geraint Thomas).

Dumoulin deelt het kopmanschap bij de Nederlandse ploeg met landgenoot Sam Oomen (negende in 2018) en de Noorse kampioen Tobias Foss (negende in 2021). Met Jos van Emden, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn en Koen Bouwman brengt het team in totaal zes Nederlanders aan de start. De Italiaan Edoardo Afini vervolledigt de selectie.

© Photo News

Edward Theuns en Otto Vergaerde starten voor Trek-Segafredo

Edward Theuns en Otto Vergaerde zijn opgenomen in de achtkoppige selectie van Trek-Segafredo voor de Ronde van Italië. De Amerikaanse wielerploeg maakte het team maandag op een ludieke manier bekend door de renners af te beelden als Italiaanse kunstenaars, wetenschappers en staatsmannen.

‘Dante Theuns’ (31) en ‘Otto Leopardi’ (27) zijn twee debutanten in de Giro, die vrijdag begint. Ze vormen een team met de Nederlander Bauke Mollema, al eens vijfde (2019) en zevende (2017), de Spanjaard Juan Pedro Lopez, de Deen Mattias Skjelmose Jensen en de Italianen Giulio Ciccone, Dario Cataldo en Jacopo Mosca.

Ciccone won in 2016 en 2019 een etappe en mocht in ’19 ook met de bergtrui naar huis. Dat jaar was ook Cataldo goed voor een ritzege in eigen land.

© BELGA

Alejandro Valverde (Movistar) staat in afscheidsjaar voor tweede deelname

De Spaanse veteraan Alejandro Valverde leidt samen met de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa de selectie van Movistar voor de Ronde van Italië, die vrijdag van start gaat. De inmiddels 42-jarige Valverde, recent nog tweede in de Waalse Pijl en Strade Bianche, is bezig aan zijn laatste seizoen en pikt daarin (pas) voor de tweede keer de Giro mee. Bij zijn enige eerdere deelname in 2016 werd de Murciaan derde (achter Vincenzo Nibali en Esteban Chaves) en won hij een bergetappe.

Ivan Sosa is de tweede vooruitgeschoven pion bij Movistar. De 24-jarige Colombiaan won zondag nog de Ronde van Asturië. Hij reed de Giro al eens in 2019 (en werd toen 44ste). Verder bestaat de selectie uit de Spanjaarden José Joaquin Rojas, Jorge Arcas, Sergio Samitier, Antonio Pedrero en Oier Lazkano en de Amerikaan Will Barta.

Quick-Step Alpha Vinyl rekent op Cavendish en drie Belgen in Giro

Quick-Step Alpha Vinyl gaat in de Ronde van Italië (6-29 mei) voluit voor sprintzeges met Mark Cavendish. De Brit won al vijftien etappes in de Giro en veroverde er de puntentrui in 2013. Dat jaar was ook zijn tot dusver laatste deelname.

De 36-jarige Cavendish, dit seizoen al goed voor drie overwinningen, krijgt in de Laars zijn vaste Deense lead-out Michael Morkov in steun. Ook drie Belgen zullen de kleuren van de Wolfpack verdedigen: Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant. Die laatste twee debuteren in de Giro. Verder bestaat het team uit de Italiaan Davide Ballerini, de Brit James Knox en de Zwitser Mauro Schmid, die vorig jaar een rit won in Italië.

“Wij brengen een goed team aan de start met Mark als kopman voor de vlakke ritten. Hij won al heel wat etappes in de Giro en kan rekenen op sterke renners om hem te helpen in de hectische sprints. Voor de andere etappes bekijken we het dag per dag, vechten we voor elke kans en bekijken we wat er mogelijk is”, legt sportdirecteur Davide Bramati uit.

Team BikeExchange-Jayco mikt met Simon Yates voluit op eindzege Giro

Simon Yates is de onbetwiste kopman van Team BikeExchange-Jayco voor de 105de Ronde van Italië. De Brit eindigde vorig jaar als derde na Egan Bernal en Damiano Caruso en gaat voluit voor een tweede eindzege in een grote ronde. In 2018 won Yates de Ronde van Spanje.

“Mijn twee ritzeges in de Ronde van Asturië waren voor mij de bevestiging dat we goed hebben gewerkt tijdens de recente hoogtestage”, zegt Yates op de teamwebsite. “Ik ben klaar voor mijn vijfde Giro en hou nog mooie herinneringen over aan de festiviteiten op het podium in Milaan vorig jaar. Het zou niet slecht zijn dat opnieuw te mogen beleven.”

De 29-jarige Yates krijgt met Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Hawson en Callum Scotson vier Australiërs in steun. De Amerikaan Lawson Craddock , de Deen Chris Juul-Jensen en de Italiaan Matteo Sobrero vervolledigen de selectie.

AG2R Citroën Team neemt Lawrence Naesen op in selectie Giro

Lawrence Naesen is opgenomen in de selectie van AG2R Citroën Team voor de Ronde van Italië. Het wordt zijn tweede deelname aan de Giro nadat hij vorig jaar debuteerde met een 119de plaats.

De 29-jarige Naesen zal in de Laars moeten werken voor de Oostenrijkse kopman Félix Gall, zo legt sportief verantwoordelijke Laurent Biondi uit op de website van het team. “Lawrence vervangt Clément Barthet, die viel en zijn sleutelbeen brak in de Tour of the Alps. Ook al kende hij geen ideale voorbereiding op een grote ronde, hij zal niettemin een sleutelrol spelen in het beschermen van Félix in de vlakke en gevaarlijke etappes, en in bepaalde sprintetappes zal hij zijn eigen kaart kunnen uitspelen.”

Naast Naesen en Gall bestaat het team uit de Fransen Mikaël Cherel, Nans Peters, Lilian Calmejane en Nicolas Prodhomme, de Italiaan Andrea Vendrame en de Fin Jaakko Hänninen. Peters (in 2019) en Vendrame (in 2021) wonnen al een rit in de Giro.

