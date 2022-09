KOERS KORT. Balsamo verslaat Kopecky in slotrit Challenge by La Vuelta, eindzege voor Van Vleuten

Dagwinst voor Balsamo, eindzege voor Van Vleuten

De slotrit in de Challenge by La Vuelta is op naam van de Italiaanse Elisa Balsamo gekomen. De wereldkampioene van Trek-Segafredo toonde zich in de straten van Madrid sneller dan Lotte Kopecky. De Nederlandse Annemiek van Vleuten kwam niet meer in de problemen en wint na de Giro Donne en de Tour de France Femmes nu ook de Spaanse rittenkoers.

96 kilometer rondjes draaien, dat was de opdracht van de dames in Madrid. De vroege vlucht werd gekleurd door vier dames: Karlijn Achtereekte, Sara Poidevin, Sandra Alonso en Nina Buijsman. Het peloton liet begaan, maar de voorsprong liep nooit hoog op en in de laatste 10 km werden de vluchters gegrepen.

Het was wachten op de sprint en ondanks nog enkele late uitvallen kwam die verwachte krachtmeting tussen de snelle dames er. SD Worx knapte heel wat werk op voor Lotte Kopecky, maar ze kwam misschien iets te vroeg op kop. Trek-Segafredo verraste met Elisa Longo Borghini. Ze nam plots enkele lengtes, waardoor de sprint al vroeg begon. Het was evenwel haar ploegmate Balsamo die naar de zege sprintte, voor Kopecky.

Van Vleuten kwam in de buik van het peloton over de finish en kroont zich tot eindwinnares.

Jarne Van de Paar ondertekent profcontract bij Lotto Dstny

Belgisch beloftekampioen Jarne Van de Paar (21) heeft een driejarig profcontract ondertekend bij Lotto Dstny, volgend jaar de nieuwe naam van Lotto Soudal. Van de Paar rijdt momenteel voor het Development Team, en dat zal in 2023 ook nog het geval zijn. Voor 2024 en 2025 maakt hij de oversteek naar de profploeg. “Ik ben heel blij dat ik nog langer bij dit team kan blijven”, stelt Van de Paar. “Ik voel me hier thuis en ik ken iedereen erg goed.”

Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto Soudal Development Team, omschrijft Van de Paar als een sprinter die het in de toekomst goed kan doen in de Vlaamse semiklassiekers. Eind augustus kroonde Van de Paar zich tot Belgisch kampioen bij de beloften in Sint-Lievens-Houtem. In een sprint was hij sneller dan Axel De Kinder.

Hartkloppingen bij Wellens onder controle

Opluchting voor Tim Wellens. Na verschillende harttesten is niks abnormaals ontdekt. Toen de renner van Lotto-Soudal na zijn positieve covid-test in de Tour hervatte in de Tour de l’Ain, Hamburg en de Druivenkoers, was dat geen succes. Wellens liet zich binnenste buiten keren en daarbij kwamen hartkloppingen aan het licht. Meteen gingen alle alarmbellen af, maar er werd geen oorzaak of iets abnormaal ontdekt tijdens de testen aan zijn hart. De situatie is inmiddels onder controle en dus heeft hij groen licht gekregen om te koersen.

Omdat Wellens sinds de Druivenkoers amper heeft getraind, past hij wel voor de GP’s van Quebec en Montréal. Een domper voor Lotto-Soudal, want Wellens, die al vaak in Canada heeft gescoord, moest er punten scoren in de strijd om het behoud in de WorldTour. Door de ritzeges van Rigoberto Uran (EF) en Kaden Groves (BikeExchange) en het klassement van Enric Mas (Movistar) in de Vuelta pakken de ploegen, die net voor Lotto-Soudal staan geklasseerd, wel veel punten. (BVDC)

Meeus wint in Tour of Britain, die vervroegd wordt stopgezet na overlijden koningin

Jordi Meeus (24) heeft de vijfde etappe in de Tour of Britain op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van BORA-hansgrohe was in de sprint van een uitgedund peloton sneller dan Stanislaw Aniolkowski (Bingoal) en Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Voor Meeus, eind juni tweede op het BK in Middelkerke, was het de eerste overwinning van het seizoen.

De zesde, zevende en achtste etappe zijn wegens het overlijden van Queen Elizabeth afgelast. Dat deelde de organisatie donderdagavond mee. “De organisatie van de Ronde van Groot-Brittannië, de teams, de renners en de officials zijn zwaar aangeslagen door het overlijden van hare majesteit”, klinkt het. De Spanjaard Gonzalo Serrano mag zich daardoor eindwinnaar noemen. Hij bezorgt Movistar zo belangrijke punten in de strijd om het behoud in de WorldTour, een slechte zaak voor Lotto Soudal.

Van der Poel rijdt kermiskoers in Izegem

Volgende halte voor Mathieu van der Poel in zijn atypische weg naar het WK: de kermiskoers van Izegem. Na de Druivenkoers en de Stadsprijs Geraardsbergen - ook een kermiskoers, die hij won - gaat Van der Poel morgen in Izegem Koerse op zoek naar nog wat meer wedstrijdritme met oog op de regenboogstrijd in Australië, over een kleine drie weken.

Ghys voor drie jaar naar Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck heeft zich versterkt met Robbe Ghys (25). Onze landgenoot maakt de overstap van Sport Vlaanderen-Baloise en tekende een contract voor drie seizoenen bij het team van de gebroeders Roodhooft. Ghys liet de afgelopen jaren vooral van zich spreken op de piste - zo pakte hij op het afgelopen EK nog een bronzen en zilveren medaille. Tot de Spelen van Parijs in 2024 krijgt hij dan ook nog de vrijheid om zich te concentreren op het pistewerk, om nadien helemaal op de weg te focussen. Ook daar kan Ghys uit de voeten - vorig jaar won hij nog een etappe in de Baloise Belgium Tour door Remco Evenepoel te kloppen.

Quick.Step-Alpha Vinyl sluit partnership met opleidingsploeg van Evenepoel en Boonen

Quick.Step-Alpha Vinyl gaat een formele samenwerking aan met Balen BC, een opleidingsploeg waar onder meer Remco Evenepoel en Tom Boonen als youngsters de eerste knepen van het vak leerden. Het team van Patrick Lefevere kondigde vorige maand al de oprichting van het Soudal-Quick.Step Devo Team aan, een jongerenploeg die een plaats krijgt in de structuur van de Belgische WorldTour-formatie. Met Balen BC zal vanaf februari 2023 nauw worden samengewerkt “om het beste jonge wielertalent op te sporen en hen te helpen hun talent te ontwikkelen”, meldt Quick.Step, dat in een ideaal scenario hoopt juniorentalent te zien doorstromen naar de eigen jongeren- of WorldTourploeg.

“De voorbije jaren ontwikkelden wij een goeie relatie met Balen BC en Jef (Robert, teamverantwoordelijke, red), zonder het ooit formeel te maken. De resultaten die ze boekten met het opsporen en ontwikkelen van jong talent, spreken voor zich. We zijn heel blij dat ze zowel Remco als Tom geholpen hebben in hun begindagen, later werden zij twee van onze meest bekende renners. Hopelijk kunnen we door dit partnership nog meer jong toptalent ontdekken en samen bieden we hen een platform om te schitteren”, aldus Patrick Lefevere.

Italiaanse Marta Cavalli zegt af voor WK wielrennen

De 24-jarige Italiaanse Marta Cavalli, dit voorjaar winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, heeft nog altijd last van haar valpartij in de Tour de France Femmes. “Helaas moet ik afzeggen voor Australië, ik doe niet mee aan het WK in Wollongong”, schreef Cavalli maandag op Instagram.

De Italiaanse kwam tijdens de tweede etappe van de Tour ten val en liep daarbij onder meer een hoofdblessure op. “Mijn herstel duurt langer dan verwacht, ik worstel nog steeds met de gevolgen van die crash in de Tour. Mijn team en ik hebben er alles aan gedaan, maar we moeten aan mijn gezondheid denken.”

Cavalli eindigde als tweede in de door Annemiek van Vleuten gewonnen Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Van Vleuten (39) zegevierde ook in de Tour. In de wegwedstrijd op het WK in Australië voert ze samen met Marianne Vos de Nederlandse ploeg aan.

Bol wint in Tour of Britain

Cees Bol (Team DSM) heeft maandag de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië, met start in Hawick en aankomst na 175,2 kilometer in Duns, gewonnen.

De 27-jarige Nederlander haalde het met miniem verschil van de Brit Jake Stewart na een massasprint. De man in de rode leiderstrui, de 22-jarige Nieuw-Zeelander Corbin Strong (Israel-Premier Tech), werd derde en verstevigt zijn leiderspositie met de bonificatieseconden. Kenneth Van Rooy werd 7e en beste Belg.

Voor Cees Bol werd het zijn eerste zege van het seizoen. De laatste overwinning van de Nederlander dateerde reeds van de tweede etappe in Parijs-Nice in 2021.

Vrijwel onmiddellijk na het startsein zonderden Travis Stedman, Ukko Iisiakki Peltonen, Adam Lewis, Matthew Teggart, en de broertjes Charlie en Harry Tanfield zich af van de grote groep. Het zestal kreeg meteen de zegen van het peloton waar de renners van Israel-Premier Tech zich op de voorposten hadden geplaatst. Harry Tanfield, met zijn 27 jaar de oudste van het broederpaar, moest even op kant met een lekke band maar kon nog voor de tussensprint in Coldstream weer zijn plaats in de kopgroep innemen. De voorsprong van de vroege vluchters bedroeg maximaal 4:50.

Eens na de derde tussensprint van de dag - Matthew Teggart won ze alle drie -, kwamen ook de renners van INEOS Grenadiers naar voor in het peloton en begon men aan de achterstand te knagen. Bij de beklimming van Wanside Rigg lieten Adam Lewis en Matthew Teggart hun metgezellen in de steek en trokken er met hun tweetjes op uit. Net voor de top van Wanside Rigg vervoegde Stephan Bassett de twee, maar hij moest in de bergsprint Teggart voor laten gaan. Het peloton volgde daar op 15 seconden. Na de afdaling volgde direct de beklimming van Mainslaughter Law met top op 17 kilometer van de eindmeet. Op die strook smolt alles weer samen en kregen we een algemene hergroepering. Tot Davide Gabburo even voor de groep ging uitrijden. De Italiaan mocht met een geringe voorsprong aan Hardens Hill, de laatste helling van de dag, beginnen.

Met nog 8 kilometer voor de boeg probeerde het duo Jack Rootkin-Gray met Alexander Richardson van team Saint Piran de kloof met Gabburo te overbruggen. Deze laatstgenoemde moest al snel zijn ploegmakker laten rijden maar nog voor de top van Hardens Hill hervormde het peloton zich andermaal en vatte het de laatste 5 kilometer aan. Dylan Teuns zorgde er met een tempoversnelling voor dat het hele peloton op een lang lint werd getrokken. Team DSM counterde en stuurde aan op een massasprint. Jake Stewart kwam nog fel opzetten maar na het bekijken van de fotofinish werd Cees Bol toch uitgeroepen als winnaar.

Morgen/dinsdag trekken de renners van Durham naar Sunderland. Met Chapel Fell, Billy Lane en High Moorsley staan er drie hellingen op de agenda. De top van die laatste bult situeert zich op 20 kilometer van de finish.

Van der Poel rijdt wegrit en mixed relay op WK in Australië

Mathieu van der Poel doet eind deze maand mee aan het WK in Australië. De 27-jarige Van der Poel komt in actie op de wegwedstrijd en de gemengde ploegentijdrit. Het was onzeker of de kopman van Alpecin-Deceuninck de reis naar Wollongong aan de Australische oostkust wilde maken, maar hij maakt deel uit van de selectie van bondscoach Koos Moerenhout.

“Mathieu is een speerpunt, maar we willen zeker de kracht van het gehele team benutten”, aldus Moerenhout, die verder Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn heeft geselecteerd. “Voor zover je een WK-parcours al kunt vergelijken met een klassieker, is het een mix van de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. We hebben een uitgebalanceerde ploeg waarmee we op alle delen van het parcours competitief kunnen zijn. We reizen met zelfvertrouwen en ambitie af.”

Mollema en Hoole rijden ook de tijdrit op de openingsdag van de WK (18 september). Hoole neemt de plek over van Tom Dumoulin, die in eerste instantie na de WK zou stoppen, maar vorige maand al besloot per direct een punt achter zijn carrière te zetten. “Daan heeft bij de jongerencategorieën al getoond een zeer hoog niveau te kunnen halen en mag zich nu ook bij de profs direct met de besten van de wereld meten”, aldus Moerenhout. “Bauke Mollema was altijd al een goede tijdrijder, maar laat dit jaar veel progressie zien. Ik ben benieuwd naar zijn prestatie op dit WK. Ambitie is er dus ook op dit onderdeel.” Mollema werd in juni Nederlands kampioen tijdrijden.

Op de gemengde ploegentijdrit, die op 21 september wordt verreden, vormt Van der Poel de Nederlandse ploeg met Mollema, Hoole, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus. “Dat kan voor Mathieu nog een mooie, laatste wedstrijdprikkel zijn richting de wegwedstrijd”, aldus Moerenhout.

Vorige week maakte bondscoach Loes Gunnewijk al de WK-ploeg van de vrouwen bekend. Van Vleuten en Marianne Vos zijn de speerpunten in de wegwedstrijd, op 24 september over 165,4 kilometer. De mannen sluiten het evenement een dag later af met een koers over 266,9 kilometer.

Maxim Van Gils stapt uit Vuelta na coronabesmetting

Bij Lotto Soudal verschijnt Maxim Van Gils dinsdag niet meer aan de start van de zestiende etappe in de Vuelta. Onze 22-jarige landgenoot heeft immers besmetting met het coronavirus opgelopen, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie maandag bekend tijdens de rustdag.

“Ik ben heel erg teleurgesteld”, klinkt het in een eerste reactie bij Van Gils. “De Vuelta was een hoofddoel voor mij dit seizoen en ik heb er hard voor gewerkt. Ik zal nu mijn tijd nemen om te herstellen en me nadien focussen op het slot van het seizoen.”

Na vijftien etappes stond Van Gils op de 80e plaats in de stand, op 2u11:45 van leider Remco Evenepoel.

Keisse krijgt afscheid in Kuipke in Gent

Op donderdag 24 november neemt Iljo Keisse afscheid van de wielersport tijdens een gala-avond in het Gentse Kuipke, de arena waarin hij voor eigen publiek tal van sportieve successen behaalde. ‘Merci Iljooo’ wordt een avond “vol topsport, muziek, entertainment en een terugblik op een schitterende carrière”, stelt het organiserende Golazo. Tickets zijn te koop vanaf maandag 12 september, dan volgt er ook meer info over het programma.

Iljo Keisse (39) kondigde al eerder aan dat dit jaar zijn laatste seizoen als profrenner zou worden. De Gentenaar rijdt sinds 2010 voor Quick-Step. Zijn overwinning in de slotetappe van de Ronde van Italië 2015 is zijn mooiste zege op de weg. In het baanwielrennen stapelde Keisse de triomfen op. ‘Zijn’ Gentse zesdaagse won hij zeven keer. De wedstrijd vindt dit jaar plaats van 15 tot 20 november en viert dan zijn honderdste verjaardag.

Cameron Meyer (34) hangt fiets aan de haak

Cameron Meyer zet op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat bevestigt hij op de website van zijn ploeg Team BikeExchange-Jayco. De Australiër boekte zowel op de weg als de piste een rist successen. Hij werd nationaal kampioen op de weg in 2020 en 2021 en tijdrijden in 2010 en 2011. Datzelfde jaar schreef hij in eigen land de Tour Down Under op zijn naam. Tien keer startte hij in een grote ronde. Op de piste werd Meyer meermaals wereldkampioen, o.a. in de puntenkoers, ploegkoers en ploegenachtervolging.

Vanmarcke proeft voor het eerst sinds 2019 van zege: “Voel me opgelucht”

Na drie jaar zonder overwinning mocht Sep Vanmarcke zondag vieren in de eerste editie van de Maryland Cycling Classic (1.Pro). De 34-jarige West-Vlaming toonde zich de snelste van een vluchtersgroep. “Ik voel me opgelucht. Het was lang geleden dat ik nog een wedstrijd kon winnen (sinds de Bretagne Classic-Ouest-France op 1 september 2019, red.), ik was vaak ziek of geblesseerd, en dit zet mij weer op de kaart”, reageerde de renner van Israel-Premier Tech. “De voorbije maanden was het niet eenvoudig om opnieuw een goed niveau te halen en twee weken geleden kneusde ik nog mijn ribben. Daarom moest ik even wat tijd nemen en miste enkele belangrijke wedstrijden. Dat was een grote ontgoocheling maar dit is een leuke manier om er weer te staan.”

Vanmarcke zegevierde na een wedstrijd waarin van bij de start werd aangevallen. Uiteindelijk raakte een groep van 25 renners weg waarna die op de klimmetjes uit elkaar viel. “Het was zwaarder dan verwacht. De eerste 120 km waren heel lastig door de hitte en de lange dag in de aanval, en de finale was ook erg zwaar”, vervolgde Vanmarcke. “We wisten dat er een opvolging van klimmetjes zou volgen maar was het echt de ene na de andere bult. Ook het feit dat we met 25 renners ontsnapten na 10 km zorgde ervoor dat het een erg zware race werd. EF zorgde na 60 à 70 km voor de afscheiding, waarna we met twaalf voorop kwamen. Iedereen werd moe en ook ik voelde het in de finale. Maar ik wist dat ik aandachtig moest blijven omdat het nog zou breken.”

Het team had aanvankelijk het plan om te sprinten met Giacomo Nizzolo maar die miste de goede vlucht. Vanmarcke nam zijn rol met verve over. “Ik ben heel trots om in Amerika te winnen. Het is een tijdje geleden dat we hier nog gekoerst hebben, dus is hier winnen heel mooi”, besloot hij.

