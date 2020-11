KOERS KORT. Bakelants en Devriendt langer bij Wanty-Gobert - Valgren trekt naar EF Pro Cycling

Valgren trekt naar EF Pro Cycling

Michael Valgren verlaat NTT voor EF Pro Cycling. “Ik sprak met Matti Breschel en Magnus Cort, twee landgenoten. Ze hebben allebei gezegd dat het een geweldig team is. Ik denk dat ik heel goed bij EF pas”, liet de Deense ex-winnaar van de Amstel Gold Race en Omloop optekenen. “Mijn kracht als renner is mijn uithoudingsvermogen”, vervolgde hij. “Ik ben ook in staat om een wedstrijd redelijk goed te lezen. Dat is een goede combinatie denk ik, zeker in eendagskoersen. Hoe langer een wedstrijd, hoe beter ik word en de andere renners kan inschatten.”

Volledig scherm

Bakelants en Devriendt blijven langer bij Circus-Wanty Gobert

Jan Bakelants (34) en Tom Devriendt (29) hebben hun contract bij Circus-Wanty Gobert verlengd. Bakelants ondertekende een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen, Devriendt blijft ook twee seizoenen langer. Na tien jaar in de WorldTour maakte Jan Bakelants vorige winter de overstap naar het team van Hilaire Van Der Schueren. Een succesvol eerste seizoen bij het Belgische team resulteert in een contractverlenging van twee jaar. In 2021 keert Bakelants met de ploeg terug naar de WorldTour.

Tom Devriendt maakt al zes jaar deel uit van het team. Hij rijdt hoofdzakelijk in dienst van zijn kopmannen, maar behaalt regelmatig zelf ook een dichte ereplaats. In 2019 was Devriendt de snelste in de derde rit in de Ronde van Oostenrijk, nadat hij in 2017 ook al de Omloop van het Houtland op zijn naam schreef. Een knieblessure en bijhorende operatie hielden de Otegemnaar na de herstart van het seizoen twee en een halve maand van de fiets. Nu hij volledig hersteld is, begint Devriendt aan de voorbereiding van zijn zevende seizoen met Circus-Wanty Gobert.

“Eerst en vooral ben ik blij dat ik vorige winter de kans gehad heb om Circus-Wanty Gobert-Tormans te vervoegen”, reageerde Bakelants. “Ik was ervan overtuigd dat ik in dit team iets kon betekenen en ik denk dat mijn sportieve prestaties en ervaring uiteindelijk ook een meerwaarde gebleken zijn. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik me hier goed voel. Ik heb plezier en kan tegelijkertijd goede resultaten laten optekenen. De samenwerking met renners en omkadering verloopt zeer goed en ik kijk al uit naar de nieuwe samenwerking met Aike Visbeek en Valerio Piva, die hun ervaring uit de WorldTour meebrengen. Ik was dan ook verheugd dat ik de kans kreeg om mijn contract te verlengen. Het nieuws over de overstap naar de WorldTour was de kers op de taart.”

Volledig scherm Tom Devriendt

Drucker trekt naar Cofidis

De Luxemburgse wielrenner Jempy Drucker zet zijn carrière verder bij Cofidis. Het Franse WorldTourteam maakte zijn komst vandaag bekend. De 34-jarige Drucker komt over van BORA-hansgrohe, waar hij de voorbije twee seizoenen fietste. De Luxemburger heeft ook een verleden bij onder meer BMC en Wanty.

Een rit in de Ronde van Spanje in 2016 is zijn mooiste zege. Ook de RideLondon Classic (2015), ritwinst in de Ronde van Wallonië (2017) en twee etappes in de Ronde van Luxemburg (2016, 2017) staan op de erelijst van de sprinter.

Bij Cofidis zal Drucker werken in dienst van spurtbom Elia Viviani maar ook Guillaume Martin bijstaan in de rittenwedstrijden. "Hij is een ervaren renner die in het hele seizoen een belangrijke rol zal spelen", aldus teammanager Cédric Vasseur. "We merkten dit jaar dat wij een schakel misten in de sprinttrein van Elia Viviani. Jempy heeft de kwaliteiten om die taak op zich te nemen. Hij weet ook wat de klassiekers inhouden.” Drucker fietst volgend seizoen tevens aan de zijde van Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays.

Volledig scherm Jempy Drucker.

Alex Dowsett, ritwinnaar in Giro, blijft Israel Start-Up Nation trouw

De Brit Alex Dowsett (32) heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar verlengd. Dowsett heeft er zijn eerste seizoen in Israëlische loondienst opzitten. Daarvoor droeg hij het shirt van Katusha, Movistar en Sky. Vorige maand schreef de Brit voor de tweede keer in zijn carrière een etappe in de Ronde van Italië op zijn naam. Hij won na een solo de achtste rit naar Vieste.

Eerder deze week maakte Dowsett nog bekend op 12 december in Manchester het werelduurrecord van Victor Campenaerts te zullen aanvallen. In 2015 was de Brit al korte tijd uurrecordhouder. Bij Israel Start-Up Nation zal Dowsett volgend jaar teamgenoot zijn van onder meer Chris Froome en Sep Vanmarcke, twee nieuwkomers in het team.

Volledig scherm Alex Dowsett.