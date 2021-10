KOERS KORT. Bahrain Victorious haalt Luis Leon Sanchez en beloftenwereldkampioen tijdrijden - Hayter Brits kampioen tegen de klok

Veldrijden Thibau Nys al geopereerd in België na sleutel­been­breuk in VS: “Veel geluk gehad, voor hetzelfde geld stond ik hier niet”

12 oktober Twee dagen na zijn sleutelbeenbreuk in Waterloo is Thibau Nys (18) weer in het land. Hij ging deze namiddag al succesvol onder het mes om met een plaatje de breuk te laten herstellen. Nys verwacht dat hij snel weer zal kunnen trainen, maar wanneer hij terugkeert in competitie is nog afwachten. “Dat zal nog niet voor meteen zijn, denk ik.”