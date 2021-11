KOERS KORT. Backstedt wint EK bij meisjes junioren - Jarige Masnada verlengt contract bij Lefevere

Bäckstedt pakt goud bij de junioren meisjes

Zoë Bäckstedt is de nieuwe Europese kampioene bij de meisjes junioren. De Britse soleerde naar de titel op de VAM-berg in Drenthe. Nederland veroverde zilver en brons, onze landgenote Xaydee Van Sinaey finishte als vierde.

Bäckstedt startte als de topfavoriete bij de meisjes junioren na eerder verschillende titels op de piste en het WK-goud in Leuven bij de junioren op de weg. Leonie Bentveld was de grote uitdager, maar het was koffiedik kijken wat de Nederlandse internationaal waard was na verschillende goede uitslagen de voorbije weken in eigen gouw.

Bäckstedt vlamde als snelste de kasseitjes omhoog op na de start en telde na één ronde al 13 seconden voorsprong op Leonie Bentveld. Na hen volgde een grote groep met onze landgenote Xaydee Van Sinaey op 38 seconden.

Op Bäckstedt stond geen maat, ze diepte haar voorsprong steeds verder uit. Ook Bentveld was veilig op plek twee en Nienke Venke nam een optie op de derde medaille.Onze landgenote Xaydee Van Sinaey scheidde zich iets over halfweg cross af van een groepje van drie en zou uiteindelijk naar een knappe vierde plaats rijden.

Fausto Masnada tekent voor drie jaar bij

Deceuninck-Quick Step, vanaf volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl, heeft bekendgemaakt dat Fausto Masnada op zijn verjaardag een nieuw contract ondertekende bij de ploeg tot eind 2024. De Italiaan, die zaterdag 28 werd, is één van de beste klimmers in het team van manager Patrick Lefevere.

Vorige maand werd hij nog tweede in de Ronde van Lombardije, na Tourwinnaar Tadej Pogacar, en derde in de Coppa Bernocchi, na winnaar Remco Evenepoel. Het is die Evenepoel die Masnada de komende jaren in het klimwerk zal moeten bijstaan. De Italiaan, die vorig jaar op 19 augustus de overstap maakte van bij CCC, won tijdens zijn carrière zelf onder meer een rit in de Giro (2019).

Ook dit voorjaar was Masnada al goed op dreef met een derde plaats in het eindklassement van de Ronde van Romandië. In de Giro moest hij afstappen met tendinitis aan de knie. Bij zijn comeback werd hij meteen tweede in het Italiaans kampioenschap op de weg, maar in juli viel hij opnieuw zwaar in de Settimana Ciclista Italiana met een breuk in de rug als gevolg. Nadien volgde toch opnieuw een sterk najaar.

Masnada toonde zich zaterdag erg gelukkig met zijn contractverlenging. “Het is een droom in dit team te rijden. We wonnen opnieuw het WorldTour-klassement en zijn het sterkste team ter wereld. Alles is op en top professioneel en iedereen wil nog verbeteren. Ik geloof in de toekomst van deze ploeg.”

Nederlandse bondscoach mist EK door coronabesmetting

Gerben de Knegt heeft positief getest op het coronavirus en mist daardoor het EK veldrijden in eigen land. De Nederlander voelde zich sinds donderdag niet goed en na een test bleek dat er sprake was van het coronavirus. Het nieuws werd bevestigd in Drenthe door de Nederlandse entourage op het EK.

De bondscoach voelde zich wat grieperig donderdag en nam naast een officiële coronatest ook een zelftest af. In beide gevallen testte hij positief waardoor hij het EK op de VAM-berg mist. De Nederlandse renners, met Pim Ronhaar, Puck Pieterse, Lars van der Haar, Denise Betsema, Lucinda Brand en Annemarie Worst als favorieten voor het goud in verschillende categorieën, moeten het nu zonder hun coach stellen.

Volledig scherm Gerben De Knegt heeft zelf ook een verleden in het veldrijden. © Photo News