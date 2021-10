KOERS KORT. Astana wordt Astana Qazaqstan Team - klaplong voor Kreder na val in Roubaix

Delen per e-mail

Nieuwe naam Astana: Qazaqstan Team

De wielrenners van Astana gaan komend seizoen met de naam Kazachstan op hun tenue rijden. Na het vertrek van sponsor Premier Tech springt de overheid van het Oost-Europese land bij. De ploeg heet met ingang van 2022 officieel Astana Qazaqstan Team.

“De naam van onze staat komt te staan op het shirt van de renners en in het nieuwe logo van de ploeg”, zegt de voorzitter van de Kazachstaanse wielerbond. “We willen hiermee ons land promoten in de wereld en helpen om het wielrennen in Kazachstan te ontwikkelen.”

De Kazachen stapten in 2006 het wielerpeloton in, eerst als sponsor van een Spaans team, maar al snel werd de Astana-ploeg opgericht. Een groep staatsbedrijven fungeert als geldschieter. Aleksandr Vinokoerov was in de eerste jaren kopman van de ploeg en werd daarna manager.

Vlak voor de Tour de France van dit jaar werd de 48-jarige Vinokoerov als ploegbaas uit zijn functie gezet, om “persoonlijke redenen”. Na het vertrek van de Canadese cosponsor Premier Tech mag Vinokoerov echter terugkeren bij ‘zijn’ ploeg. “Het is een eer om weer manager van dit team te worden”, aldus de olympisch kampioen van 2012, die tijdens zijn carrière een grote erelijst opbouwde, maar ook werd geschorst vanwege doping.

Astana heeft voor volgend seizoen onder anderen de Italianen Gianni Moscon en Vincenzo Nibali aangetrokken. Nibali won in dienst van de ploeg in 2014 de Tour de France.

Kreder houdt gebroken rib en klaplong over aan val

Wesley Kreder heeft een gebroken rib en een klaplong overgehouden aan een val in Parijs-Roubaix. Het seizoen van de 30-jarige Nederlander is daardoor voorbij. “Helaas was Parijs-Roubaix dus mijn laatste race voor Intermarché-Wanty-Gobert”, schrijft Kreder op Twitter.

De Nederlander had vorige week bekendgemaakt dat hij de Belgische ploeg gaat ruilen voor Cofidis. Kreder wordt bij de Franse ploeg herenigd met Guillaume Martin, de nummer 8 van de laatste Tour de France waarmee hij eerder reed bij Wanty. Kreder debuteerde dit jaar in zowel de Giro als de Vuelta. Hij reed beide etappekoersen uit.

De Nederlander viel afgelopen zondag in Parijs-Roubaix, net als vele andere wielrenners. De klassieker over de kasseien werd vanwege de regen in barre omstandigheden afgewerkt.

