KOERS KORT. Astana haalt zes nieuwe gezichten

Wielrennen KOERS KORT. Zesdaagse Gent krijgt virtuele editie - EF Pro Cycling houdt Sebastian Langeveld aan boord -

12 november De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis maar de organisatie pakt wel uit met een virtuele editie. Iedereen kan zich daarvoor inschrijven in duo’s. Het doel is elke dag het aantal rondjes te verzamelen dat op het programma staat, buiten of op de rollen, en dat in duo’s. Van 25 km op dag 1 tot 66 km op de zesde dag, goed voor 400 (virtuele) rondjes op de piste.