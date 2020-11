KOERS KORT. Astana haalt zes nieuwe gezichten - Weening en Vanthourenhout stoppen ermee

Wielrennen KOERS KORT. Tom-Jelte Slagter beëindigt loopbaan

14 november Tom-Jelte Slagter keert volgend jaar niet meer terug in het wielerpeloton. De Nederlander werd in 2011 prof bij Rabobank en sluit zijn loopbaan nu af in dienst van het Franse B&B Hotels - Vital Concept. Slagter (31) won onder meer de Tour Down Under in 2013 en twee ritten in Parijs-Nice in 2014. "Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar het is nooit mijn héle leven geweest", vertelt hij in het Dagblad van het Noorden.