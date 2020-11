KOERS KORT. Arthur Vichot hangt fiets aan de haak

Vichot maakte elf jaar deel uit van het profpeloton, waarvan de laatste twee seizoenen bij B&B Hotels - Vital Concept. De eerste negen reed hij voor La Française des Jeux (FDJ, Groupama-FDJ). Twee keer werd hij Frans kampioen (2013, 2016) en in totaal verzamelde hij veertien profzeges, allemaal op Franse bodem. Met ritzeges in het Critérium du Dauphiné 2012 en Parijs-Nice 2014 was hij in de WorldTour twee keer succesvol. De eindzege in de Ronde van de Ain (2.1) van 2018 betekende zijn laatste overwinning.