KOERS KORT. Arne Marit sprint naar zege in Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Zaterdagavond valt Filippo Ganna het werelduurrecord aan. Voor Victor Campenaerts is het een uitgemaakte zaak dat de Italiaan een nieuwe standaard neerzet. De ex-recordhouder analyseert de poging van naaldje tot draadje, waaronder ook zijn Pinarello Bolide F HR 3D van 75.000 euro die we helemaal ontleden. Campenaerts: “Ik reed in een temperatuur van 29 graden, bij Filippo zal het maar 20 graden zijn. De warmte is zijn grootste rivaal.”

7 oktober