KOERS KORT. Arnaud De Lie wint GP Marcel Kint na groepssprint

Arnaud De Lie winnaar GP Marcel Kint na groepssprint

Arnaud De Lie heeft zondag de GP Marcel Kint (cat. 1.1), met start in Kortrijk en aankomst na 199 kilometer in Zwevegem, gewonnen. De 20-jarige Lotto Soudal-renner haalde het na een groepssprint van respectievelijk de Italiaan Luca Mozzato en Gerben Thijssen. De Brit Christopher Lawless werd vierde voor Piet Allegaert. Het werd meteen de vierde zege voor Arnaud De Lie. Eerder op het jaar was hij de beste in de Trofeo Playa de Palma, de GP Jean-Pierre Monseré en de Volta Limburg Classic.

Omzeggens onmiddellijk na de start muisden Kenneth Van Rooy, Miguel Heidemann, Morten Hulgaard, Declan Trezise, James Fouche, Jon Knolle en Max Kroonen er vanonder. Kobe Vanoverschelde deed zijn uiterste best om de zevenkoppige leidersgroep te vergezellen, maar hij moest na verloop van tijd inzien dat dit onbegonnen werk was. De vroege vluchters sprokkelden een maximale voorsprong van 6:45.

Tijdens de eerste beklimming van de Paterberg, na 53 kilometer koers, spatte het peloton in verschillende delen uiteen. Na verloop van tijd hervormde de grote groep zich en konden de zeven leiders met een voorgift van 6:25 beginnen aan de grote lus van 94 kilometer met daarin de beklimmingen van de Tiegemberg, Nieuwe Kwaremont, Paterberg, Oude Kwaremont en de Kluisberg. Bij de tweede en meteen laatste passage over de Paterberg verloren Declan Trezise en Jon Knolle voeling in de kopgroep.

Sep Vanmarcke trok op die bult in het peloton fors door en dat was er voor enkele renners te veel aan. Met nog 46 kilometer voor de boeg moest ook Max Kroonen laten rijden en hielden we nog slechts 4 vluchters over. Sep Vanmarcke nam ook tijdens de beklimming van de Oude Kwaremont het voortouw in het peloton en er vormde zich zo een achtervolgende groep met 20 renners. Net voor het aansnijden van de Kluisberg, de 10e en laatste helling van de dag, dikte de achtervolgende groep op Kenneth Van Rooy, Miguel Heidemann, Morten Hulgaard en James Fouche weer aan.

De kopgroep begon aan de laatste 18,7 kilometer met een voorsprong van een minuut op het peloton, nog 62 renners groot, waarin de volledige ploeg van Team Arkéa Samsic het tempo bepaalde. Met nog 8 kilometer voor de boeg was het beste eraf bij Kenneth Van Rooy. Hij rechtte de rug en werd opgeslokt door de grote groep. Net voor het ingaan van de slotkilometer smolt echter alles samen.

In de daaropvolgende massasprint nam de Zuid-Afrikaanse kampioen Reinardt Janse Van Rensburg zijn sprinter Arnaud De Lie netjes op sleeptouw en zette hem perfect af. De Lie pakte zo zijn 4e zege van het seizoen en volgt de Colombiaan Alvaro Hodeg op als eindlaureaat van de GP Marcel Kint.

Andrea Pasqualon sprint naar de zege in Circuit Wallonie

Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) heeft de 56se editie van het Circuit de Wallonie (1.1) op zijn naam geschreven. De 34-jarige Italiaan was na 192,2 km, met start in Charleroi en aankomst in Mont-sur-Marchienne, sneller dan de Fransman Axel Zingle (Cofidis). Philippe Gilbert (Lotto Soudal) werd derde.

Pasqualon haalde in de slotmeters de ontsnapte Zingle in. Met Piet Allegaert (Cofidis), vijfde, Maxim Van Gils (Lotto Soudal), zesde, Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB), zevende, Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), achtste, en Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex), negende, eindigden nog vijf Belgen in de top 10.

Voor Pasqualon is het zijn negende profzege, zijn eerste sinds augustus 2019. Intermarché-Wanty-Gobert pakt zijn tiende zege van het seizoen. Het Belgische WorldTour-team won eerder onder meer Gent-Wevelgem (Biniam Girmay), de Scheldeprijs (Alexander Kristoff) en twee ritten in de Giro (Biniam Girmay en Jan Hirt).

Pasqualon volgt op de erelijst van het Circuit de Wallonie de Fransman Christophe Laporte op. Laporte nam dit jaar niet deel. Het Circuit de Wallonie was de zesde manche van de Exterioo Cycling Cup. De GP Marcel Kint is in Zwevegem is komende zondag de zevende manche.

Tesson toont snelle benen in Boucles de la Mayenne

Jason Tesson (St Michel-Auber 93) heeft de openingsrit in de Boucles de la Mayenne (Fra/2.Pro) op zijn naam gebracht. De Fransman haalde het na 180 km van Saint-Pierre-des-Landes naar Andouillé in de sprint voor Bram Welten en Thomas Boudat. Voor Tesson is het zijn derde profzege. Eerder dit jaar won hij een rit in de Vierdaagse van Duinkerke. Vorig jaar won hij een etappe in de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine.

Einde seizoen voor Rickaert

Het seizoen 2022 van Jonas Rickaert zit er op. De renner van Alpecin-Fenix wordt binnenkort geopereerd aan een geknelde liesslagader, die hem sinds Gent-Wevelgem aan de kant hield. Nadien wacht een lang herstel, dus richt de 28-jarige West-Vlaming zich op 2023. Ook voor zijn ploeg is dit een domper. Als lead-out van sprinters Jasper Philipsen en Tim Merlier maakte Rickaert vorig jaar faam in de Tour. Het leverde hem een contractverlenging op tot eind 2025. (BVDC)

Jean-Luc Vandenbroucke opgenomen in ziekenhuis na val

Voormalig profwielrenner Jean-Luc Vandenbroucke in het ziekenhuis beland na een val met de fiets tijdens een recreatieve rit. De Moeskroenenaar, die over exact een week zijn 67ste verjaardag viert, brak zijn sleutelbeen en zes ribben. Hij moet enkele dagen in het ziekenhuis van Moeskroen verblijven, maar moet niet geopereerd worden. “Ik verloor mijn evenwicht en daardoor de controle over mijn fiets, waarna een val onvermijdelijk was”, legde de oud-renner uit. “Tijdens mijn carrière heb ik mijn sleutelbeen nooit gebroken”, wist hij nog te vertellen.

Vandenbroucke was van 1975 tot 1988 actief als professioneel wielrenner bij onder meer Peugeot-Esso-Michelin en La Redoute. Vandaag is hij aan de slag als consultant bij de Franstalige publieke omroep RTBF en organiseert hij de Grote Prijs Samyn, Binche-Chimay-Binche en de Ronde de Mouscron.

Alaphilippe kan mee op trainingskamp met de ploeg

Het herstel van Julian Alaphilippe na zijn zware van in Luik-Bastenaken-Luik verloopt goed. De Fransman zit sinds kort opnieuw op de fiets en gaat al mee met de ploeg op trainingskamp naar de Sierra Nevada. “Uiteraard kan ik nog niet alles meedoen met de andere jongens. Ik voel me steeds beter, maar ik weet dat ik geduldig moet blijven en niks mag forceren. Maar het voelt al heel goed om er terug bij te zijn. De Ronde van Frankrijk halen blijft mijn doel en dat is nog altijd mogelijk. Ik wil hoe dan ook de medische staf van de ploeg al enorm bedanken en ook iedereen die mij steunberichtjes gestuurd heeft,” aldus Alaphilippe.

Evenepoel start volgende week in Gullegem Koerse

Remco Evenepoel zal volgende week dinsdag aan de start staan van Gullegem Koerse. Dat heeft de organisatie van de ééndagskoers zelf bekend gemaakt. Quick-Step Alpha Vinyl heeft de gewoonte om met grote namen aan te treden. Evenepoel start vandaag in de ronde van Noorwegen en staat ook op de deelnemerslijst voor de Ronde van Zwitserland die op 12 juni begint.

UAE legt wereldkampioen veldrijden bij de junioren vast

UAE-Team Emirates heeft nog maar eens een jonge renner voor lange duur vastgelegd. De ploeg van Tadej Pogacar heeft met Jan Christen (17) de wereldkampioen veldrijden bij de junioren weten te strikken. De Deen - die ook op de weg, piste en mountainbike uit de voeten kan - tekende een contract tot eind 2027. In afwachting van zijn overstap naar de profs blijft Christen de komende jaren wel nog uitkomen voor ‘Pogi Team', het team waar de tweevoudige Tourwinnaar zijn schouders onder zet.

Van Dijk verpulvert werelduurrecord

Ellen van Dijk (35) heeft haar werelduurrecordpoging op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen tot een goed einde gebracht. De Nederlandse reed op een uur 49,254 kilometer en verpulverde zo het vorige record van de Britse Joscelin Lowden, die in september vorig jaar 48,405 kilometer afwerkte.

Oliver Naesen verwelkomt eerste dochtertje

Heugelijk nieuws ten huize Oliver Naesen. De renner van AG2R-Citroën en zijn partner Dorien mochten met dochter Alice een eerste kindje verwelkomen. “Niets dan geluk", schrijft Naesen op Instagram. “Zo trots op Dorien.”

View this post on Instagram A post shared by Oliver Naesen (@olivernaesen)