KOERS KORT. Arnaud De Lie sprint naar eerste profzege in Trofeo Palma - Capiot klopt ex-wereldkampioen Pedersen in Marseille

Arnaud De Lie sprint naar zege in Trofeo Palma

Arnaud De Lie heeft de Trofeo Playa de Palma (Spa/1.1) op zijn palmares gebracht. De 19-jarige neoprof van Lotto Soudal sprintte na 169,1 km naar de zege voor Sebastian Molano (UAE Team Emirates) en Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise).

Op de laatste dag van de Challenge Mallorca kregen de renners een vlakke etappe voorgeschoteld naar Palma. Een vroege vlucht van vier kleurde de rit, onder hen geen Belgen. In het peloton controleerde UAE Team Emirates met Lotto Soudal en de ontsnapping werd al op zo’n 42 km teniet gedaan waarna het aanvallen regende, het peloton brak ook even in stukken, maar kwam weer bij elkaar.

Ondanks alle aanvallen zou er gesprint worden om de zege. De nervositeit steeg en dat zorgde voor een valpartij op 4 km van het eind waardoor de sprintvoorbereiding werd gestoord. In die sprint toonde uiteindelijk Arnaud De Lie zijn snelle benen, goed voor zijn eerste profzege in zijn derde wedstrijd van zijn debuutjaar als prof.

Capiot de snelste in Marseille

Na de zege van De Lie op Mallorca draaide ook de Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise uit op een Belgisch feestje, want Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) was in de Franse openingskoers de snelste in een massasprint. Onze 28-jarige landgenoot verwees niemand minder dan ex-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) naar de tweede plaats. Voor Capiot was het zo in zijn tweede koers van het seizoen al raak - een week geleden werd hij in de Grote Prijs van Valencia al tweede.

Van der Poel opnieuw op de fiets

Mathieu van der Poel zit opnieuw op de fiets. De Nederlander werkte zo’n twee weken na zijn knieoperatie een trainingssessie af op de rollen. Dat deelde hij op Strava. De Nederlander fietste in totaal 33 minuten, goed voor een afstand van 19,50 kilometer. Voor zijn ingreep sukkelde Van der Poel met de rug. Daardoor moest hij vroegtijdig een kruis maken over zijn veldritseizoen.

Volledig scherm . © Strava

41-jarige Valverde zegeviert in Trofeo Pollença

Alejandro Valverde heeft de Trofeo Pollença-Andratx, de vierde koers van de Chaellenge Mallorca, op zijn naam geschreven. De 41-jarige Spanjaard van Movistar rekende na een pittige aankomst af met Brandon McNulty en Aleksandr Vlasov. Tim Wellens was met een achtste plek de beste Belg. Ook Kobe Goossens (negende) eindigde in de top tien. Morgen wordt de laatste wedstrijd op Mallorca afgewerkt.

Volledig scherm © EPA

Intermarché-Wanty Gobert verlengt contract van Zimmermann

Georg Zimmermann heeft een nieuw contract tot eind 2024 ondertekend bij Intermarché-Wanty Gobert. Het Belgische WorldTeam maakte het nieuws zaterdag bekend. De 24-jarige Duitser staat voor zijn tweede seizoen in Belgische loondienst. Daarvoor droeg hij het shirt van CCC. Ritwinst in de Tour de l’Ain eind juli vorig jaar is zijn enige profzege. Aansluitend toonde hij zich met een vijfde plaats en de jongerentrui in de Ronde van Duitsland.

“Ik ben zeer blij en gemotiveerd om 2022 met een contractverlenging bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te starten! Ik ben er namelijk van overtuigd dat er weinig andere omgevingen zijn waarin de balans tussen professionaliteit en goede sfeer zo in evenwicht is”, zegt Zimmermann.

Zwaar begin Ronde van Frankrijk 2023

Een paar vlakke ritten om de eerste dagen van de Tour de France zonder kleerscheuren door te komen? Vergeet het maar, zo moet de organisatie ASO gedacht hebben. De Tour de France 2023 begint in het Baskenland en moet drie dagen voor vuurwerk zorgen. Het was al bekend dat de Tour volgend jaar in Bilbao zou beginnen, de hoofdstad van het Baskenland. Vanavond is door de organisatie bekendgemaakt dat er drie dagen op Spaans grondgebied flink geklommen moet worden. Op de tweede dag staat zelfs de bekende scherprechter uit Clásica San Sebastián op het menu: Jaizkibel.

De Tour de France gaat dit jaar in Kopenhagen van start en zal van 1 tot en met 24 juli duren. Vorig jaar kroonde Tadej Pogacar zich tot winnaar. Primoz Roglic hoopt zijn landgenoot dit jaar op te volgen en wordt door Jumbo-Visma samen met Jonas Vingegaard naar voren geschoven als kopman. Egan Bernal had ook zijn zinnen gezet op Tour-deelname, maar de Colombiaan kwam deze week hard ten val.

