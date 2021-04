KOERS KORT. Androni neemt Giro-wildcard Vini Zabu over

Wielrennen Derde keer raak voor Cavendish: Brit wint weer in Ronde van Turkije na massale val in sprint

14 april Hattrick voor Mark Cavendish (35) in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick.Step won zijn derde rit op rij, onze landgenoot Jasper Philipsen werd opnieuw tweede. In de finale gingen heel wat renners stevig tegen de vlakte, sommigen belandden in de dranghekken.