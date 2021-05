KOERS KORT. André Greipel sprint naar winst in voorlaatste etappe Ruta Del Sol - Russische Churina blijft peloton voor in Ronde van Burgos

Greipel snelste van het pak in Ruta Del Sol

André Greipel heeft de voorlaatste etappe in de Ruta Del Sol op zijn naam geschreven. De 38-jarige Duitser was in een massasprint sneller dan Hodeg en Pedersen. Voor de renner van Israel Start-Up Nation was het zijn tweede overwinning in zes dagen tijd. Vorig weekend won hij namelijk de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia. Voor die overwinning was het van januari 2019 geleden dat Greipel nog eens het zegegebaar mocht maken. De Colombiaanse berggeit Miguel Ángel López begint als leider aan de slotetappe van morgen. (IVDA)

Vluchtster Chursina blijft peloton voor in Ronde van Burgos

De Russische Anastasiia Chursina schreef vrijdag vanuit een vroege vlucht de tweede etappe van de Ronde van Burgos op haar naam, een Spaanse rittenkoers voor de WorldTour. De Zwitserse Elise Chabbey (Canyon Sram) neemt de leiderstrui over van de Australische Grace Brown.

In een etappe van 97 kilometer tussen Pedrosa de Valdeporres en Villarcayo kreeg een vroege vlucht met Anastasiia Chursina, Heidi Franz en Antri Christoforou een ruime voorgift van vier minuten van het peloton. Pas op een helling van derde categorie op ruim twintig kilometer van de finish ging het tempo in de achtervolging steil omhoog door een stroomstoot van SD Worx, die het peloton helemaal deed ontploffen.

Franz en Christoforou konden voorin het tempo van Chursina niet aan en waaiden terug naar de achtervolgers, waar SD Worx erg sterk vertegenwoordigd was in een selecte groep. Maar de weinig bekende 26-jarige Russische koploopster hield wel stand in de slotfase en bedreigde zelfs de leiderstrui van Grace Brown, die zelf in de problemen was gekomen op de slothelling maar nadien weer kwam aansluiten.

Chursina had op de streep 1:11 voorsprong op het eerste pelotonnetje, maar dat volstond toch niet voor de leiderstrui. In het klassement springt Chabbey over Brown naar de leidersplaats, maar de twee staan samen met Niamh Fisher-Black in dezelfde tijd. In de voorlaatste etappe van zaterdag wacht hen opnieuw een belangrijke opdracht, want de finish ligt dan bovenop een helling van 1,2 kilometer.

