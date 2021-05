KOERS KORT. André Greipel maakt voor het eerst sinds januari 2019 het zegegebaar

Greipel wint voor het eerst sinds januari 2019

André Greipel weet weer wat winnen is! De 38-jarige Duitser was na bijna 170 kilometer de snelste van het pak in de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia. Voor de renner van lsrael Start-Up Nation is het zijn eerste overwinning sinds januari 2019, toen won hij een rit in La Tropicale Amissa Bongo. De man met de meeste zeges (157) in het actieve profpeloton hangt volgend seizoen de fiets aan de haak.