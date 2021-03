KOERS KORT. Amstel Gold Race gaat door op zondag 18 april - Alpecin-Fenix met Van der Poel en Merlier naar Tirreno-Adriatico

Amstel Gold Race gaat door op 18 april

De Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race kan op zondag 18 april doorgaan. Er zal worden gekoerst op een afgesloten circuit van zeventien km. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Vorig jaar werd de Amstel Gold Race nog afgelast vanwege de coronacrisis, maar over ruim een maand komt er dus wel een 55e editie.

De dames en heren rijden respectievelijk zeven en dertien rondes van 17 kilometer door de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Eijsden-Margraten met elke ronde de beklimming van de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg. Alleen de laatste ronde bij de heren zal de Cauberg niet aangedaan worden. Aan de streep worden de opvolgers gekroond van de Nederlander Mathieu van der Poel en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De ronde van circa zeventien kilometer wordt hermetisch afgesloten voor dagtoeristen en wielerpubliek.

“Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race Ladies Edition zondag 18 april verreden mogen worden”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet. “Na de annulering in oktober 2020 hebben wij niet stilgezeten. We zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken. We zijn ons ervan bewust dat er richting zondag 18 april nog veel kan gebeuren, maar we danken de landelijke en regionale overheden voor hun steun in dit proces. Gezamenlijk kijken we nu vooral positief vooruit naar de dingen die wel mogelijk zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux start met Jan Hirt als klassementsrenner in Tirreno-Adriatico en 4 Belgen

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux trekt met Jan Hirt als klassementsrenner naar Tirreno-Adriatico (10-16 maart). De Tsjech krijgt er het gezelschap van Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Loïc Vliegen en Pieter Vanspeybrouck. Ook de Italianen Andrea Pasqualon en Lorenzo Rota komen aan de start.

“Het is de eerste keer dat Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux naar de Tirreno-Adriatico trekt”, zegt sportdirecteur Valerio Piva. “We hebben in de voorbije Italiaanse klassiekers gezien dat we in de finales niet met de grote kanonnen kunnen rivaliseren en moeten dus anticiperen om dit te bereiken. We moeten gebruik maken van het feit dat er in een etappewedstrijd door de favorieten voor eindwinst iets meer ruimte gegeven wordt om zo dicht mogelijk bij ritwinst te komen.”

“Onze meest explosieve renners, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota en Loïc Vliegen, zijn in goede vorm en krijgen enkele ritten op hun maat voorgeschoteld. Daarbij denk ik aan de eerste sprintersrit, de tweede etappe met een heuvelachtige finale en de derde dag waarbij vlakke wegen ontbreken. Ook in de vijfde en zesde zware ritten met korte en steile hellingen zie ik voor hen mogelijkheden. In de vierde bergrit kunnen we een nieuwe evaluatie maken van de opbouw van onze klassementsrenner Jan Hirt richting de Ronde van Italië.”

Selectie: Jan Bakelants (Bel), Aimé De Gendt (Bel), Jan Hirt (Tsj), Andrea Pasqualon (Ita), Lorenzo Rota (Ita), Pieter Vanspeybrouck (Bel) en Loïc Vliegen (Bel).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen breuken bij Richie Porte

Richie Porte houdt geen breuken over aan zijn val van zondag in de eerste etappe van Parijs-Nice. De 36-jarige Australiër van Ineos, in 2013 en 2015 winnaar van de Franse rittenkoers, ging op ruim 30 kilometer van de finish onderuit. Porte probeerde het nog wel even, maar moest al snel afstappen en ging voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar werden geen breuken vastgesteld. “Hij gaat nu terug naar huis om te herstellen en om ervoor te zorgen dat hij er opnieuw klaar voor is”, meldt het team op Twitter.

Sam Bennet (Deceuninck-Quick Step) won zondag de eerste rit van Parijs-Nice. De Ier sprintte na 165,8 kilometer in Saint-Cyr-l’École sneller dan Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Onze landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) eindigde als vierde. Sam Bennett was meteen ook de eerste leider.

Volledig scherm Richie Porte. © AFP

Van der Poel en Merlier speerpunten van Alpecin-Fenix in Tirreno

Mathieu van der Poel begint woensdag aan het tweede deel van z’n Italiaanse drieluik. Na z'n indrukwekkende zege in de Strade Bianche rijdt de Nederlander Tirreno-Adriatico naar eigen zeggen vooral als voorbereiding op Milaan-Sanremo. In de sprints mikt Alpecin-Fenix op Tim Merlier, die de afgelopen weken op overtuigende wijze Le Samyn en de GP Monseré won. Van der Poel en Merlier krijgen Otto Vergaerde, Gianni Vermeersch, Xandro Meurisse, Petr Vakoc en Jonas Rickaert mee in steun.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deceuninck-Quick.Step met Alaphilippe en Almeida naar Tirreno

Ook Deceuninck-Quick.Step heeft z’n huiswerk voor Tirreno-Adriatico af. ‘The Wolfpack’ trekt met een sterke ploeg naar Italië, met als grootste naam wereldkampioen Julian Alaphilippe. Ook João Almeida - vorig jaar vierde in de Giro - en Davide Ballerini - winnaar van de Omloop - gaan van start in de koers van de twee zeeën.

De volledige selectie: Julian Alaphilippe, João Almeida, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Alvaro Hodeg, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Organisatoren E3 Saxo Bank Classic pakken uit met tal van online randactiviteiten

Publiek en vips zijn wegens de coronapandemie op vrijdag 26 maart niet welkom bij het startschot van de 64e editie van de E3 Saxo Bank Classic, de E3 Harelbeke. De organisatie plant echter tal van online activiteiten via een livestream.

“Wij pakken op 26 maart uit met een online festivalsetting met de renners als grootste artiesten. We hebben bovendien een uniek project uit de grond gestampt, terug te vinden op www.supportervane3.be, waarin de wielerfans hun reacties kwijt kunnen en er is de samenwerking met Radio 2 die live gaat vanaf onze startplaats”, meldt PR-verantwoordelijke Jacques Coussens.

“Onze ploegvoorstelling herleiden tot een saai iets, dat ligt niet in onze aard. Daarom introduceren we een wervelende podiumshow waarbij ook de jeugd betrokken wordt. Noem het gerust het grootste dancefestival van de wielerwereld”, vervolgt Jacques Coussens. “Deze unieke show zal te volgen zijn via tal van onlinekanalen zoals die van de E3 Saxo Bank Classic. We beginnen eraan vanaf 10u30. De wielerfans kunnen ook hun supporterskreet doormailen. Deze zullen via schermen te zien zijn langsheen het parcours van onze koers.”

“Ook al mag er geen publiek afzakken naar de E3 Saxo Bank Classic, we zorgen er op deze manier wel voor dat de wielerfans geen seconde van ons evenement moeten missen”, verduidelijkt Jacques Coussens.

Volledig scherm Zdenek Stybar won de E3 in 2019. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door. © Photo News