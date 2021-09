KOERS KORT. Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen van datum

Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen van datum

“Christian Prudhomme belde me dat Parijs-Roubaix van de overheid niet op 10 april verreden mocht worden vanwege de Franse verkiezingen en vroeg of we bereid waren van datum te wisselen”, vertelt Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race. “In goed overleg met de ASO, UCI en onze partnergemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben we besloten om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden eenmalig van weekend te wisselen met Parijs-Roubaix. Het is mooi dat je elkaar op die manier kunt helpen en iedereen bereid is om hieraan mee te werken. Zondag 10 april is voor ons ook een prachtige plek in de kalender van de voorjaarsklassiekers. Bijkomend voordeel voor de regio is dat we met de nieuwe datum een week voor het Paasweekend van 16 en 17 april 2022 zitten en de lokale verblijfsaccomodaties een extra weekend hebben met veel overnachtingen. We hopen natuurlijk weer een koers als vanouds te organiseren, mét publiek en een parcours dwars door het Limburgse landschap.”