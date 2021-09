KOERS KORT. Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen van datum - Movistar trekt Aranburu aan, Moscon naar Astana

Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen van datum

De Amstel Gold Race zal volgend jaar van datum wisselen met Parijs-Roubaix. De Nederlandse klassieker zal zondag 10 april 2022 verreden worden, tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in. ASO, de organisatie van Parijs-Roubaix, vroeg om een wisseling vanwege de geplande Franse verkiezingen op zondag 10 april 2022.

“Christian Prudhomme belde me dat Parijs-Roubaix van de overheid niet op 10 april verreden mocht worden vanwege de Franse verkiezingen en vroeg of we bereid waren van datum te wisselen”, vertelt Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race. “In goed overleg met de ASO, UCI en onze partnergemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben we besloten om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden eenmalig van weekend te wisselen met Parijs-Roubaix. Het is mooi dat je elkaar op die manier kunt helpen en iedereen bereid is om hieraan mee te werken. Zondag 10 april is voor ons ook een prachtige plek in de kalender van de voorjaarsklassiekers. Bijkomend voordeel voor de regio is dat we met de nieuwe datum een week voor het Paasweekend van 16 en 17 april 2022 zitten en de lokale verblijfsaccomodaties een extra weekend hebben met veel overnachtingen. We hopen natuurlijk weer een koers als vanouds te organiseren, mét publiek en een parcours dwars door het Limburgse landschap.”

Christian Prudhomme, directeur van ASO Cyclisme: “Deze oplossing is te danken aan de welwillendheid en positieve opstelling van de Amstel Gold Race organisatie en in het bijzonder van Leo van Vliet en de Internationale wielrenunie UCI. We willen hen mede namens de duizenden fans bedanken voor de medewerking aan deze datawijziging.”

Wout van Aert won de laatste editie van de Amstel Gold Race. © Photo News

Moscon ruilt INEOS Grenadiers voor Astana

De 27-jarige Italiaan Gianni Moscon zal de komende twee seizoenen voor Astana rijden. Moscon zal het jaar afsluiten met INEOS Grenadiers, waar hij in 2016 zijn profdebuut vierde. De hardrijder (Italiaans kampioen tijdrijden in 2017 en 2018) en eendagscoureur heeft 11 overwinningen op zijn naam staan, waaronder drie dit jaar met twee etappes in de Ronde van de Alpen en de Grote Prijs Lugano. De Italiaan won ook de Arctic Race in 2016 en werd derde in de Ronde van Lombardije in 2017.

Gianni Moscon. © Photo News

Aranburu naar Movistar

De Baskische puncher Alex Aranburu zal de komende drie seizoenen in de kleuren van de Movistar-ploeg rijden. De 26-jarige Aranburu rijdt sinds 2020 voor Astana. De Spaanse renner is de derde aanwinst van Movistar na zijn landgenoot Oscar Rodriguez (26, Astana) en de Duitser Max Kanter (23, DSM). Aranburu, die in de openingstijdrit van de voorbije Vuelta tweede eindigde achter de Sloveen Primoz Roglic, won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland. Hij heeft vier profoverwinningen op zijn naam staan.

Alex Aranburu. © Photo News

Kenny De Ketele rijdt laatste keer in het Kuipke aan de zijde van Robbe Ghys

Kenny De Ketele en Robbe Ghys verdedigen van 16 tot en met 21 november samen hun titel van 2019 in de Zesdaagse van Gent. Voor De Ketele wordt het zijn laatste zesdaagse in het Kuipke. Eind dit jaar hangt de 36-jarige Oost-Vlaming zijn fiets aan de haak.

Vier keer was De Ketele de beste in de Zesdaagse van Gent. In 2011 aan de zijde van de Duitser Robert Bartko, in 2014 was Jasper De Buyst zijn ploegmaat, in 2017 Moreno De Pauw en twee jaar geleden vormde ‘Ketelke’ een winnend duo met Robbe Ghys. Met die vier overwinningen deelt De Ketele de zesde plaats in de eeuwige ranglijst met Rik Van Steenbergen, Peter Post en Eddy Merckx. Daarnaast werd De Ketele ook nog vijf keer tweede en twee keer derde in de Genstse zesdaagse.

Dinsdag raakte bekend dat De Ketele na de Zesdaagse van Rotterdam (7-12 december) een punt achter zijn wielercarrière zet. De Oost-Vlaming heeft er 17 seizoenen als profrenner opzitten. In 2012 kroonde hij zich samen met Gijs Van Hoecke tot wereldkampioen in de ploegkoers, vijf jaar later werd hij vicewereldkampioen in de puntenkoers. Verder behaalde hij nog vier bronzen WK-medailles en vijf Europese titels op de piste. De Ketele is 21-voudig zesdaagsewinnaar. In Rotterdam rijdt De Ketele zijn laatste wedstrijd aan de zijde van de Nederlander Niki Terpstra.

Robbe Ghys en Kenny De Ketele. © BELGA