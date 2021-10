KOERS KORT. Alpecin verlengt engagement bij Alpecin-Fenix tot eind 2025 - De la Cruz verhuist naar Astana

Alpecin verlengt engagement bij Alpecin-Fenix tot eind 2025

Het Duitse Alpecin, een producent van haarverzorgingsproducten, blijft nog minstens vier jaar, tot eind 2025, verbonden aan de gelijknamige wielerploeg Alpecin-Fenix. Vandaag werd het nieuwe engagement bevestigd.

Alpecin-Fenix maakt sinds 2020 deel uit van het peloton, als opvolger van Corendon-Circus. Met de Nederlander Mathieu van der Poel heeft het een van de grootste wielersterren in de rangen, hoewel de ploeg als ProTeam geen deel uitmaakt van de topcategorie die de WorldTeams vormen. Ook topsprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen rijden voor de ploeg van algemeen manager Philip Roodhooft.

“Twee jaar geleden overtuigden wij Alpecin ons jonge project te vervoegen. Vandaag zijn we heel trots dat we, ondanks de uitdagende tijden voor iedereen, Alpecin getoond hebben het vertrouwen waard te zijn”, zegt Roodhooft. “Het bedrijf heeft ons toegelaten te groeien door ons budget uit te breiden maar nog meer door vertrouwen te hebben in onze multidisciplinaire aanpak. Samen met Alpecin en onze andere partners hebben we bewezen met succes een team te kunnen runnen zonder een van de negentien WorldTour-licenties te hebben. Onze gezamenlijke reis gaat nog minstens vier jaar verder. We kenden een succesvol seizoen tot dusver maar we beseffen dat we moeten blijven ontwikkelen om succesvol te zijn.”

David de la Cruz verhuist naar Astana

David de la Cruz stapt van UAE-Team Emirates over naar Astana. De 32-jarige Spanjaard eindigde vorige maand als zevende in de Vuelta. Hij evenaarde daarmee zijn resultaat van 2020 en 2016, toen hij een etappe won. De la Cruz is geen veelwinnaar, maar boekte toch ook ritzeges in Parijs-Nice (2), de Ronde van het Baskenland en de Ruta del Sol. De la Cruz verlaat UAE-Team Emirates na twee jaar. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Sky (2018-2019) en Quick.Step (2015-2017). De Spanjaard ondertekende bij Astana een contract tot eind 2023.

De Gendt, Van Melsen en Pasqualon verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert

Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen en de Italiaan Andrea Pasqualon blijven de kleuren verdedigen van Intermarché-Wanty-Gobert. Het Belgische WorldTour-team maakte hun contractverlenging bekend. De 27-jarige De Gendt rijdt sinds 2018 voor het team. Hij won in 2019 de Antwerp Port Epic en haalde deze zomer het podium in de Brussels Cycling Classic (tweede) en de Druivenkoers (derde), twee races waarin Remco Evenepoel de beste was. De Gendt tekende bij tot eind 2023.

Kévin Van Melsen (34) is al lid van de ploeg sinds 2009 (toen Willems Veranda’s). De wegkapitein zette zijn krabbel onder een nieuw contract voor een jaar.

De 33-jarige Pasqualon vervoegde Wanty in 2017. De Italiaanse sprinter schonk het team de voorbije vijf jaar zes overwinningen, waarbij zijn eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg in 2018 de meest spraakmakende is. Pasqualon voegde daar in 2021 podiumplaatsen in Le Samyn en de Classique Paris-Chauny en recent ook een vierde plaats in Eschborn-Frankfurt aan toe. De Italiaan tekende net als Van Melsen voor een seizoen bij.

“Met het verlengen van de contracten van Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon en Kévin Van Melsen verzekeren we de structuur van sterke bouwstenen. De drie renners hebben met hun prestaties dit seizoen, het eerste voor zowel de renners als het team in de World Tour, getoond dat ze op het hoogste niveau een belangrijke waarde hebben”, reageert de CEO van de ploeg, Jean-François Bourlart.

“Het verheugt ons dat een jong talent als Aimé De Gendt de ploeg trouw blijft en zich daarmee bij onze vaste waarden in de klassieke kern voegt. Andrea Pasqualon kan met de beste sprinters van de wereld rivaliseren, zoals hij dit seizoen in de Giro of in Frankfurt getoond heeft. Kévin Van Melsen is als toegewijd ploegspeler getuige van de opwaartse stappen van het team en het is dan ook niet toevallig dat hij aan het succes van het team in de Ronde van Spanje bijgedragen heeft. Deze drie renners zijn auteurs van de progressie die we doorgemaakt hebben en ze symboliseren de waarden van het team die we op de renners die onze structuur in 2022 komen versterken wensen over te dragen.”

