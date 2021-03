KOERS KORT. Alpecin-Fenix niet naar Ronde van Catalonië na coronagevallen - Kuss blijft tot eind 2024 bij Jumbo-Visma

Alpecin-Fenix niet in Ronde van Catalonië na coronagevallen

Alpecin-Fenix zou normaal gezien volgende week deelnemen aan de Ronde van Catalonië, maar drie positieve coronagevallen gooien roet in het eten. In samenspraak met de organisatie heeft het team beslist om niet van start te gaan in de Spaanse rittenkoers. Eerder dit seizoen stapte Alpecin-Fenix ook al na één etappe uit de UAE Tour na coronagevallen binnen het team.

Na Van Aert ook Kuss tot en met 2024 bij Jumbo-Visma

Sepp Kuss koerst ook de komende jaren voor Jumbo-Visma. De 26-jarige Amerikaan heeft z'n aflopende contract bij de Nederlandse ploeg verlengd tot eind 2024. Kuss maakte de afgelopen jaren indruk bergop als meesterknecht van Primoz Roglic. In de Vuelta van 2019 won hij zelfs zelf een etappe. Na Wout van Aert is Kuss de tweede renner die tot eind 2024 vastligt bij Jumbo-Visma.

Dan toch geen operatie voor Jannik Steimle na val in Nokere Koerse

Jannik Steimle moet niet geopereerd worden aan zijn ontwrichte schouder, die hij overhield aan zijn val in Nokere Koerse woensdag. Zijn team Deceuninck-Quick Step ging daar aanvankelijk wel van uit, maar komt nu met een update. Steimle werd ondertussen overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals, waar besloten werd dat een operatie niet aan de orde is wegens de specifieke aard van de breuken. De Duitser hield aan zijn val ook een ribbreuk, lichte klaplong en hersenschudding over. Op het herstel van Steimle plakte The Wolfpack nog geen tijdsduur. (YGG)

Deceuninck-Quick Step rekent op kopman Almeida en de Belgen Devenyns en Serry

Deceuninck-Quick Step start volgende week met de Portugees Joao Almeida als kopman aan de Ronde van Catalonië. Deceuninck-Quick Step legt haar eieren dan ook in het mandje van klassementsrenner Joao Almeida. Met toptiennoteringen in de UAE Tour (derde) en Tirreno-Adriatico (zesde) is hij goed op dreef. Hij zal worden bijgestaan door twee Belgen, Dries Devenyns en Pieter Serry. Verder nemen ook de Fransman Rémi Cavagna, de Tsjech Josef Cerny, de Italiaan Fausto Masnada en de Brit James Knox deel voor de Wolfpack.

Jordi Meeus start voor BORA-hansgrohe in Ronde van Catalonië

Jordi Meeus is opgenomen in de selectie van BORA-hansgrohe voor de Ronde van Catalonië (WorldTour), die maandag begint. De 22-jarige Meeus maakt deel uit van een team waarin Peter Sagan de blikvanger is. De drievoudige Slovaakse wereldkampioen wil na een onopvallende Tirreno-Adriatico in Spanje verder aan zijn conditie richting kasseiklassiekers schaven. Zaterdag rijdt hij eerst nog Milaan-Sanremo.

De Nederlandse klimgeit Wilco Kelderman haalde al eens de top 10 in Catalonië (negende in 2015) en maakt volgende week zijn seizoensdebuut. De nummer drie uit de Giro van vorig jaar krijgt landgenoot Ide Schelling naast zich. Verder bestaat het team uit de Duitsers Lennard Kämna en Ben Zwiehoff en de Deen Frederik Wandahl.

Volledig scherm Jordi Meeus © BELGA

Ronde van Limburg gaat deel uitmaken van Flanders Classics en start de komende drie jaar in Hasselt

De Ronde van Limburg vaart vanaf dit jaar onder de vlag van Flanders Classics. “Een profwedstrijd in Limburg ontbrak nog op onze kalender”, reageerde Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “We zijn blij dat de stad Hasselt deze klassieker mee zal ondersteunen. Net als in tal van onze andere wedstrijden gaan we nu in de Ronde van Limburg de samenwerking aan met de provinciehoofdstad als startplaats en dat is voor ons een belangrijk engagement dat bijdraagt aan de uitstraling van de wedstrijd.”

Hasselt vormt de komende drie jaar dus het decor voor de start van de eendagskoers. “De Ronde van Limburg kent een rijke traditie”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Die traditie willen we als stadsbestuur onderstrepen. We hopen om samen met Flanders Classics deze klassieker en onze stad als sport- en belevingsstad terug op de kaart te zetten.”

Na de start trekt het peloton Haspengouw in. Het parcours gaat door het hart van de fruitstreek in onder meer Borgloon en Bilzen. Daarna wacht in Tongeren een finale met drie lokale ronden en net zoals de voorbije jaren een finish op de licht hellende Eeuwfeestwal. Daar won de Roemeen Eduard-Michael Grosu in 2019 de laatste editie, vorig jaar werd de race geannuleerd door de coronapandemie. Voordien wonnen Wout van Aert (2017) en Mathieu van der Poel (2018). De Ronde van Limburg vindt dit jaar plaats op pinkstermaandag 24 mei.

Gibbons Zuid-Afrikaans kampioen tegen de klok

In Zuid-Afrika heeft Ryan Gibbons zich tot nationaal kampioen tijdrijden gekroond. De sprinter van UAE-Team Emirates was over 40 kilometer meer dan een minuut sneller dan Matthew Beers.

Volledig scherm Gibbons in actie tijdens de Omloop. © BELGA