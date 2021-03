KOERS KORT. Alpecin-Fenix met Van der Poel en Merlier naar Tirreno-Adriatico

De eerste clash tussen de Grote Drie: waarom Alaphilip­pe, Van der Poel of Van Aert jouw kopman (niet) moet zijn in de Gouden Klassie­kers

5 maart Het moeilijkste debat van het voorjaar is geopend. Morgen kruisen de ‘Grote Drie’ op de Toscaanse grindwegen voor het eerst de degens. Alaphilippe, Van der Poel of Van Aert: wie wordt jouw Gouden Klassiekers-kopman in de Strade Bianche? Wij proberen het dilemma wat te verlichten.