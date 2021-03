KOERS KORT. Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick.Step met sterk zevental in Dwars door Vlaanderen - Ronde van Noorwegen uitgesteld

HLN Drive Is deze vliegende auto de toekomst?

26 maart Als we de filmklassieker Back to the Future mogen geloven, was de vliegende wagen al enkele jaren geleden doorgebroken. Dat is helaas niet gebeurd, maar volgens het Britse bedrijf Airspeeder zal dat moment niet lang op zich laten wachten. HLN Drive neemt de Airspeeder Mk 3 onder de loep.