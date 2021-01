KOERS KORT. Alle 19 WorldTour-teams en Fenix-Alpecin present in UAE Tour

BK veldrijden De drie Belgische titels van Van Aert op een rij: een bordje ‘actief koersen’, twee minuten spanning en een zandduel met Sweeck

10 januari Maakt Wout van Aert z'n klavertjevier vol of niet? Het is de hamvraag van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke. Tussen 2016 en 2018 veroverde Van Aert drie keer op een rij de Belgische titel. Herbeleef hieronder de reeks die startte in Lille en eindigde in Koksijde.