KOERS KORT. Alle 19 WorldTour-teams en Fenix-Alpecin present in UAE Tour - Pidcock start in Vlaamse openingsweekend

Veldrijden Vanthouren­hout ontgoo­cheld na sterke inhaalrace: “Niet de cross kunnen rijden die ik wou rijden”

10 januari Michael Vanthourenhout reed een beresterk BK in Meulebeke. De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal geraakte al in de eerste ronde betrokken bij een oponthoud en stond voor een lange achtervolging. Uiteindelijk reed Vanthourenhout nog naar brons, maar hoe voelde hij zich na de cross? “Redelijk ontgoocheld. Ik heb de koers niet kunnen rijden die ik wou rijden, dat is spijtig. Technische foutjes of pech van iemand anders: daar kan je zelf niet aan doen en het hoort erbij.”