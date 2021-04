KOERS KORT. Alaphilippe gaat als kopman van Deceuninck-Quick.Step op zoek naar derde zege op Muur van Hoei

Wielrennen Philippe Gilbert stopt eind 2022 met wielrennen: “Het wordt tijd om een beetje te genieten”

18 april De finishlijn is in zicht. Philippe Gilbert stopt op het einde van 2022 met koersen. Gilbert zal dan aan het eind van een contract van drie jaar met Lotto-Soudal zijn. Eind 2022 zal Gilbert ook 40 jaar zijn. En 21 jaar professioneel wielrenner. En dan is het mooi geweest.