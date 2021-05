KOERS KORT. AG2R Citroën Team laat Lawrence Naesen debuteren in grote ronde - Nibali tijdig hersteld van polsbreuk en haalt Giro

Wielrennen Sagan snelt in Romandië naar tweede zege van het seizoen: “Terug? Ben nooit weg geweest”

28 april In de Ronde van Romandië heeft Peter Sagan de eerste rit in lijn gewonnen. De Slovaak van BORA-hansgrohe haalde het in de sprint van een uitgedund peloton. Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) - die gisteren met overmacht de proloog won - kwam niet in de problemen en blijft leider.