KOERS KORT. Adam Yates verlaat INEOS Grenadiers voor UAE Team Emirates

WK Wielrennen Akelige beelden: Magnus Sheffield knalt in dranghek­ken en moet medaille­droom opbergen op WK tijdrijden

Wat was Magnus Sheffield bezig aan een voortreffelijke tijdrit. Bij het eerste tussenpunt moest de 20-jarige Amerikaan slechts vier seconden toegeven op Küng. Maar in de tweede ronde sloeg het noodlot toe. Sheffield schatte een bocht verkeerd in, knalde de dranghekken in en ging overkop. Weg medailledroom. Al staat opgeven niet in het woordenboek van de winnaar van de recentste Brabantse Pijl. De Amerikaan reed de tijdrit nog uit en finishte op plek 17 op 1'44" van kersvers wereldkampioen Tobias Foss.

18 september