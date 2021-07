KOERS KORT. Ackermann snelste van het pak in tweede etappe Settimana Ciclistica Italiana, Vanmarcke derde - Volta Limburg Classic afgelast door wateroverlast

Ackermann sprint naar winst in tweede etappe Settimana Ciclistica Italiana, Vanmarcke derde

De Duitser Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) heeft in de sprint de tweede etappe van de Settimana Ciclistica Italiana (cat. 2.1) op zijn naam gezet. West-Vlaming Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) werd derde, de Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) behoudt de leiderstrui.

Voor de tweede dag op rij koos Rune Herregodts voor de vlucht vooruit in de vijfdaagse Settimana Ciclistica Italiana, een nieuwe rittenkoers op het Italiaanse eiland Sardinië. In het heuvelachtige eerste wedstrijdgedeelte van de tweede etappe van 184 kilometer tussen Sassari en Oristano ging de renner van Sport Vlaanderen-Baloise in de aanval samen met vier anderen.

De vroege vlucht werd echter snel gegrepen door het werk van de Italiaanse nationale selectie, waarna het peloton ontplofte op de langste beklimming van de dag. Daarna gingen vier andere renners naar de leiding: Fausto Masnada, Santiago Buitrago, Krists Neilands en Simon Pellaud. Masnada, een renner van Deceuninck-Quick Step maar in Sardinië aan de slag voor zijn nationale federatie, zette solo door, maar door de vlakke finale werd het toch nog een groepssprint.

In die spurt haalde de 27-jarige Ackermann het met duidelijke voorsprong voor de Hongaar Barnabas Peak en Vanmarcke, die woensdag in de openingsetappe ook al als zesde was gefinisht. Voor Ackermann is het de derde zege van het seizoen. Opmerkelijk: die drie overwinningen behaalde hij allemaal de voorbije twee weken, nadat Ackermann tot zijn ontgoocheling niet werd geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk.

Volta Limburg Classic afgelast door wateroverlast

De Volta Limburg Classic, een Nederlandse wielerwedstrijd door Zuid-Limburg, gaat zondag niet door. De organisatie heeft na overleg met de overheidsinstanties en hulpdiensten besloten om het hele wielerweekend te schrappen. “Het is voor ons een ramp, maar die valt in het niet bij de ramp die hier momenteel in de hele regio plaatsvindt”, aldus koersdirecteur Roy Packbier.

Eerder op de dag zei Packbier al dat 40 tot 50 procent van het parcours onder water staat.

“Maar er zit ook een moreel aspect aan. We willen niet een wielerwedstrijd organiseren in een rampgebied. Bovendien zijn de hulpdiensten met man en macht aan het werk om iedereen te helpen die door deze ramp wordt getroffen. Dat de prioriteit dan niet bij de Volta Limburg Classic ligt, begrijpen we volledig.”

Voor zaterdag stond een toertocht op het programma, waarvoor 1.500 fietsers zich hadden ingeschreven. Zondag zou de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150 deelneemsters) worden verreden. Onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen stonden op de startlijst.

De organisatie gaat de komende dagen kijken wat de gevolgen zijn van de afgelasting, ook in financieel opzicht. “Ook wij zijn overvallen door de omvang van de ramp die zich in Zuid-Limburg momenteel voltrekt en hebben voor dit scenario geen draaiboek klaarliggen. We hopen op ieders begrip voor de situatie en zullen iedereen later op de hoogte brengen van de verdere stappen”, aldus Packbier.

De Volta Limburg Classic zou begin april worden verreden, maar de organisatie besloot vanwege de toen geldende coronamaatregelen om de wedstrijd te verplaatsen naar juli. Vorig jaar ging de koers ook al niet door, toen vanwege het coronavirus. De Zwitser Patrick Müller won de laatste editie in 2019.

Jakobsen en Lampaert naar Ronde van Wallonië

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Wallonië (cat. 2.Pro), die op 20 juli van start gaat. De Belgische WorldTourformatie won de rittenkoers al twee keer, met Gianni Meersman (2014) en Niki Terpstra (2015).

De Italiaan Andrea Bagioli, die eind februari de Drôme Classic won, viert zijn rentree in de vijfdaagse rittenkoers sinds hij zich begin maart in de Trofeo Laigueglia blesseerde aan de knie. De Tsjechische tijdritkampioen Josef Cerny, de Nederlander Fabio Jakobsen, de Belgische tijdritkampioen Yves Lampaert, de Fransman Florian Sénéchal, Pieter Serry en Bert Van Lerberghe behoren eveneens tot de selectie van Deceuninck-Quick.Step.

“De renners die in de Ronde van Wallonië zullen rijden, hebben allemaal een rustperiode gevolgd door een hoogtestage in Livigno achter de rug. Het is dus wat onvoorspelbaar hoe hun lichamen zullen reageren, maar we hebben er vertrouwen in dat ze een goede koers kunnen rijden”, vertelt sportdirecteur Geert Van Bondt. “Er zullen waarschijnlijk één of twee kansen zijn voor een massasprint, dan zullen we Fabio steunen. Het parcours is vrij stevig, met beklimmingen die ervoor zullen zorgen dat de wedstrijd open en moeilijk te controleren zal zijn. We zullen proberen om offensief te rijden.”

Rijdt Van der Sande straks voor Van Aert?

Tosh Van der Sande (30) verlaat Lotto-Soudal op het einde van dit seizoen. Het nieuwe voorstel dat hij kreeg, is te mager. De naar Spanje uitgeweken Antwerpenaar staat volgens Wielerflits dicht bij een transfer naar Jumbo-Visma. Er is ook interesse van Cofidis, maar de aanbieding van Jumbo is interessant. Van der Sande zou er een rol krijgen in de sprinttrein en de klassiekers in dienst van Wout van Aert rijden. Eerder haalde de Nederlandse ploeg al Christophe Laporte (Cofidis) binnen met dezelfde bedoelingen. Ook met Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) zou er een akkoord zijn.

Omgekeerd dreigt Lotto-Soudal nog meer renners te verliezen. De Italiaan Stefano Oldani zou op weg zijn naar Alpecin-Fenix. John Degenkolb is in beeld bij Team DSM. Kobe Goossens en Gerben Thijssen hebben al een akkoord met Intermarché-Wanty-Gobert. (BA)

Volledig scherm Tosh Van der Sande (links) naast Wout van Aert. © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Renson keert terug als sponsor Quick.Step-ploeg

Teammanager Patrick Lefevere heeft opnieuw een co-sponsor vastgelegd voor volgend seizoen. Het bedrijf Renson - gespecialiseerd in ventilatie en zonnebescherming - keert in 2022 naar de ploeg, waarvan het tussen 2013 en 2015 al sponsor was. De ploeg van Lefevere zal volgend seizoen na het vertrek van hoofdsponsor Deceuninck als Quick.Step-Alpha Vinyl door het leven gaan.

Jumbo-Visma beloont beloften Van Dijke en Hessmann met profcontract

De Nederlander Mick van Dijke en de Duitser Michel Hessmann sluiten in 2022 aan bij de profploeg van Team Jumbo-Visma. Dat maakte het Nederlandse WorldTour-team bekend. De twee beloftenrenners maken de overstap van het Development Team, maar worden volgend jaar nog wel begeleid door de opleidingsploeg en zullen ook het merendeel van hun wedstrijden afwerken in een team bestaande uit renners uit het Development Team en profs. Beide renners tekenden een overeenkomst voor drie seizoenen.

De 21-jarige Van Dijke en de 20-jarige Hessmann maakten dit seizoen al kennis met het WorldTour-team in wedstrijdverband. Zo was het tweetal onderdeel van de winnende ploeg in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali en reden ze ook de Ronde van Hongarije. Op dit moment zijn Van Dijke en Hessmann op hoogtestage in Tignes samen met een deel van de WorldTour-ploeg. Ze zijn beiden nationaal beloftenkampioen in het tijdrijden.

