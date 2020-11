KOERS KORT. Achttien ploegen dienen aanvraag WorldTour in - Thijssen geeft op in Vuelta

Achttien ploegen dienen aanvraag voor WorldTour 2021 in

Achttien ploegen hebben bij de Internationale Wielerunie UCI een aanvraag ingediend om in 2021 deel uit te maken van de WorldTour. Daarbij de Belgische teams Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal en Circus-Wanty Gobert. Die laatste ploeg neemt de licentie van het Poolse CCC over.

In vergelijking met dit jaar staat NTT Pro Cycling niet in het overzicht van WorldTeams. De Zuid-Afrikaanse werkgever van Victor Campenaerts heeft financiële zorgen maar heeft nog een mogelijkheid om op een later tijdstip een dossier in te dienen. Dat moet gebeuren voor het einde van de registratieprocedure, wanneer de hoorzittingen van de licentiecommissie afgerond zijn (vermoedelijk in december).

Negentien ploegen dingen naar een licentie als ProTour-team. Bij hen Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise. Bij de vrouwen zijn er negen aanvragen voor een WorldTeam-registratie.

Gerben Thijssen stapt af in langste etappe

Daags na de overwinning van Tim Wellens in Ourense zag Lotto Soudal één van zijn renners afstappen tijdens de vijftiende etappe, met 230,9 kilometer in de langste rit in de Ronde van Spanje. Gerben Thijssen hield het na enkele kilometers voor bekeken. Thijssen stapte na zo’n 15 kilometer af. De reden daarvoor is nog niet bekend. Met een tweede plaats in de sprint naar Aguilar de Campoo liet Thijssen zijn beste resultaat optekenen in deze Vuelta. Na zijn opgave zijn er nog zeven Belgen in koers. Ilan Van Wilder gaf al op in de openingsrit.

UCI introduceert Champions League baanwielrennen

De Internationale Wielerunie UCI introduceert in 2021 de Champions League baanwielrennen. Op 1 maart maakte de UCI bij het WK in Berlijn al bekend dat er een nieuw circuit zou komen om het baanwielrennen aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Donderdag stelden de UCI en mediapartner Eurosport de naam en het logo van het circuit voor. De Brit Chris Hoy en de Duitse Kristina Vogel zijn de ambassadeurs van het project.

De eerste editie van de Champions League zal uit zes etappes bestaan. Aanvankelijk zou de eerste daarvan in de herfst van 2021 plaatsvinden en de laatste in februari 2022. Maar wegens de coronapandemie werd uiteindelijk gekozen voor een compacter programma: zes opeenvolgende weekends in november en december 2021 en dat wellicht alleen in Europese velodromen.

De UCI gaat voor meetings van een tweetal uur. “Dynamisch en aantrekkelijk en aangepast aan de wensen van de televisiekijker. We willen een nieuw publiek bereiken.” Op elk van de pistemeetings in de Champions League komen zowel bij de mannen als de vrouwen vier disciplines aan bod: sprint, keirin, scratch en afvallingskoers. De renners kunnen hun ticket voor de Champions League versieren op het WK 2021 in het Azerbeidzjaanse Ashgabat. Daar plaatsen de top negen van de sprint en de keirin en alle medaillewinnaars van de groepswedstrijden zich. De UCI belooft hen “een aantrekkelijke prijzenpot”.

Het pisteseizoen zal er dan in de toekomst als volgt uitzien: drie etappes in de Nation Cup (voormalige Wereldbeker) van maart tot september, de wereldkampioenschappen in oktober en de nieuwe Champions League in november en december.

Hanna Nilsson kiest voor Lotto Soudal

De 28-jarige Zweedse Hanna Nilsson rijdt volgend seizoen in het truitje van Lotto Soudal. De voorbije twee seizoenen reed Nilsson voor Parkhotel Valkenburg. Ze verzamelde al wat mooie ereplaatsen, maar jaagt nog altijd een eerste profzege na. “Lotto Soudal is een gevestigde waarde in het peloton en ik ben blij dat ik volgend seizoen deel mag uitmaken van deze ploeg”, verklaarde Nilsson. “Als Zweedse kan ik me goed vinden in de Belgische mentaliteit. Onze manier van denken en doen is heel gelijkaardig. Ik voel dat ik hier thuishoor. Ik kan niet wachten om samen te werken met Annelies Dom als ploegleidster. Die was in 2016 (bij Lensworld-Zannata) een jaar mijn ploeggenote.”

In het eendagswerk houdt Nilsson van de Ardennenklassiekers. Rittenkoersen mogen lastig en lang zijn. Ze behaalde al een aantal toptienplaatsen in etappes van de Tour de l’Ardèche, waarin ze in 2017 ook tweede werd in de eindstand. Datzelfde jaar eindigde ze tiende in La Course, toen met aankomst op de Izoard. Vorig jaar legde ze beslag op de negende plaats in de eerste editie van de San Sebastian Klasikoa. “Ook volgend jaar mik ik op podiumplaatsen in rittenkoersen en een toptienplaats in de Ardennenklassiekers. Ik ben ervan overtuigd dat we als team mooie dingen kunnen laten zien. Ik zal met plezier mijn ploeggenotes helpen, ook dat bezorgt me een goed gevoel.”

Na Elise Vander Sande, de Nederlandse Silke Smulders en de Poolse Anna Plichta is Nilsson de vierde aanwinst voor het team. Zes rensters bleven de ploeg trouw. Dat zijn Alana Castrique, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, de Nederlandse Danique Braam, de Britse Abba-Mae Parkinson en de Deense Christina Siggaard.

Hanna Nilsson.