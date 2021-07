KOERS KORT. Aanvaller Perez blijft langer bij Cofidis - Ulissi wint in Italië, Vanmarcke en Hermans bij eerste tien

Anthony Perez blijft twee jaar langer bij Cofidis

Anthony Perez heeft zijn aflopende contract bij Cofidis met twee extra seizoenen verlengd. De dertigjarige Fransman is momenteel in de Tour aan de slag , waar hij op de 98e plaats in het algemeen klassement staat. Het is zijn vierde Tour, enkel vorig jaar kon hij niet uitrijden. Perez, al jarenlang een vaste waarde in de vroege vlucht, rijdt sinds 2016 voor Cofidis. Op zijn palmares staan ritzeges in de Ronde van Luxemburg en Ronde van de Haut-Var. Dit seizoen won hij nog het bergklassement in Parijs-Nice.