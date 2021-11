KOERS KORT. 80ste editie Zesdaagse kan ondanks coronamaatregelen doorgaan tot en met zondag

Zesdaagse Gent gaat door tot zondag

Het was bang afwachten in het hoofdkwartier van Golazo in ‘t Kuipke. Gevreesd werd dat de nieuwe maatregelen, die de federale overheid in strijd tegen het coronavirus aanwendt, ervoor zouden zorgen dat de Zesdaagse voortijdig beëindigd moest worden. Dat is dus niet het geval. De 80ste editie kan tot en met zondag doorgaan zoals voorzien.

“De maatregelen die de Stad Gent ons voor de start van de zesdaagse oplegde, waren al erg verregaand”, zegt Gert Van Goolen van het organiserende Golazo. “Iedere aanwezige moet een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en wij legden bijkomend een mondmaskerplicht op. Alles is heel goed verlopen op de openingsavond. Ik heb de indruk dat de mensen deze maatregelen er graag bij nemen, als al de rest er kan zijn zoals het is. Ik hoor nu ook dat men deze lijn verder doortrekt naar voetbalwedstrijden. In feite namen wij al de maatregelen die binnenkort van kracht gaan. Gelukkig maar. Anders moesten we dat zaterdag al bijschaven en dat zou wellicht problemen opgeleverd hebben.”

De sfeer is niet dezelfde als die van de voorgaande jaren, maar mocht er tijdens de openingsavond op gegeven momenten wel zijn. “Wij bieden de toeschouwers een schitterend deelnemersveld aan. Er werd vanaf dag één een enorm harde strijd geleverd. Het publiek gaat daarin op en zo krijg je toch ambiance. Iedereen die de koers en de zesdaagse liefheeft, kan zich wel vinden in de coronamaatregelen. Wij zijn alvast blij dat we dit schitterend evenement verder kunnen doorzetten.”

