KOERS KORT (4/5). Buchmann blijft tot eind 2024 bij BORA-hansgrohe - Viviani als kopman naar de Giro

Buchmann drie jaar langer bij BORA

Emanuel Buchmann (28) heeft z'n aflopende contract bij BORA-hansgrohe verlengd. De Duitse klassementsman blijft nu zeker tot eind 2024 bij de Duitse formatie, waarvoor hij sinds 2015 uitkomt. Buchmann groeide de laatste jaren uit tot een (sub)topper in de grote rondes, getuige z'n vierde plaats in de Ronde van Frankrijk van 2019.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cofidis hoopt met Viviani op sprintsucces

Elia Viviani start als kopman van het Franse Cofidis in de Ronde van Italië (8-30 mei). De Italiaanse sprinter won in de ronde van zijn land al vijf etappes en de puntentrui (in 2018).

De 32-jarige Viviani krijgt met Simone Consonni, Fabio Sabatini en jongere broer Attilio Viviani drie landgenoten in zijn sprinttrein. Verder bestaat het team uit de Fransen Nicolas Edet, Victor Lafay en Rémy Rochas en de Eritreeër Natnael Berhane.

“Onze ploeg is opgebouwd rond sprints voor Elia Viviani. Na een goed seizoensdebuut werkte Elia hard om terug te keren na zijn val in België. Hij heeft zich ondanks de moeilijke omstandigheden goed kunnen voorbereiden in de Ronde van Romandië en heeft veel vertrouwen voor de Giro”, aldus sportdirecteur Roberto Damiani.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie volgt Evenepoel op in Ronde van de Algarve?

Remco Evenepoel maakt zaterdag in de Giro zijn debuut in een grote ronde en kan zichzelf dus niet opvolgen in de Ronde van de Algarve, die morgen start. Normaal wordt de Portugese rittenkoers gereden in februari, maar door het coronavirus werd deze uitgesteld naar mei. Ondanks de Giro kan de vijfdaagse rittenkoers rekenen op een knap deelnemersveld met zeven WorldTourteams aan de start.

De rittenkoers presenteert voor elk wat wils: twee ritten voor de sprinters, de openingsrit op woensdag en de etappe van vrijdag naar Tavira, een tijdrit op zaterdag in Lagoa, en twee kansen voor de klimmers: in de tweede rit naar Alto da Foia en op de slotdag met de rit naar Alto do Malhao.

In de strijd om het klassement is Rui Costa de grote favoriet. De Portugees won de rittenkoers in eigen land nog nooit. Dan zal hij moeten afrekenen met een jong blok van Ineos Grenadiers, met Jhonathan Narvaez wellicht als kopman. Verder mag éen en ander verwacht worden van Lennard Kämna, die bergop goed uit de voeten kan en ook snel is tegen de klok.

Er staan tien Belgen aan de start in Portugal. De grootste namen zijn Oliver Naesen en Jelle Vanendert. Verder maakt Baptiste Planckaert zijn rentree in het peloton na een maandenlange afwezigheid door een knieblessure die hij opliep in november tijdens een trainingsrit.

Volledig scherm Rui Costa © EPA