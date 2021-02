KOERS KORT. 14 Belgen aan de start in Tour de la Provence - Cadzand wordt startplaats in Baloise Ladies Tour

Wie volgt Quintana op in Tour de la Provence, 14 Belgen aan de start

Met de Tour de la Provence wordt donderdag de tweede rittenkoers op Franse bodem op gang geschoten. Heel wat renners maakten hun seizoensdebuut in de Ster van Bessèges vorige week, een nieuw pak renners doet dat donderdag. Nairo Quintana bracht de wedstrijd vorig jaar op zijn palmares, maar is er donderdag niet bij. Hij maakt door een knieblessure later zijn debuut, met name in de Tour des Alpes Maritimes et Haut Var.

Net zoals in de Ster van Bessèges maken opnieuw heel wat WorldTour-teams hun opwachting in Frankrijk, maar liefst veertien, en voorts nemen nog zes kleinere teams deel. Uitkijken wordt het vooral naar het seizoensdebuut van wereldkampioen Julian Alaphilippe die zich ongetwijfeld voor eigen volk zal willen tonen, temeer publiek nog altijd langs de kant mag staan in Frankrijk, behalve aan de start en aankomst en ook niet bij de beklimming van de Mont Ventoux.

Of hij al een rol kan spelen voor het klassement is zeer de vraag. Dan zal hij rekening moeten houden met Aleksander Vlasov en Alexey Lutsenko van Astana-Premier Tech, de nummers twee en drie van vorig jaar. Andere kanshebbers op de eindzege zijn man-in-vorm Tim Wellens, Bauke Mollema, Enric Mas en Ben O’Connor. En wie weet kunnen onze landgenoten Dylan Teuns of Laurens De Plus verrassen, al zal die laatste misschien in dienst van Egan Bernal moeten rijden indien hij zich goed voelt. Hoe dan ook, in het begin van het seizoen is het altijd een beetje koffiedik kijken hoe het met de conditie van de toppers is gesteld en kunnen outsiders vaak een slag slaan.

De derde etappe, de rit naar Chalet Reynard op de Mont Ventoux, zal bepalend zijn voor het klassement. Vorig jaar etaleerde Nairo Quintana er nog eens zijn klimmersbenen en won hij de koninginnenrit met anderhalve minuut voorsprong op Alexey Lutsenko en Hugh Carthy. De slotrit is dan weer voer voor sprinters. In de eerste twee etappes kan het eigenlijk alle kanten uit met twee keer een listige finale, vooral rit drie lijkt er één voor punchers te zijn.

Naast Dylan Teuns, Tim Wellens en Laurens De Plus nemen nog 11 andere Belgen deel. Onder meer Yves Lampaert maakt zijn seizoensdebuut, net zoals Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant. Philippe Gilbert verzamelt nog meer wedstrijdkilometers na eerder al de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges.

Volledig scherm Philippe Gilbert. © BELGA

Baloise Ladies Tour - Cadzand is startplaats van voormiddagrit naar Knokke-Heist

Het Nederlandse Cadzand heeft de laatste open plaats ingevuld wat betreft de steden en gemeenten waar de Baloise Ladies Tour, de nieuwe benaming van de BeNe Ladies Tour, haar start- of finishlocatie heeft. Cadzand, de badplaats van de gemeente Sluis, ontvangt de vierdaagse rittenkoers (cat. WE 2.1) op zaterdag 10 juli en zal figureren als startplaats voor de korte rit in lijn naar Knokke-Heist.

“De gemeente Sluis wordt voor de tweede keer de startplaats van een rit in de Baloise Ladies Tour. Twee jaar geleden vertrok de zaterdagrit naar Watervliet vanuit die Nederlandse gemeente. Vorig jaar ging de wedstrijd door corona niet door, maar op zaterdag 10 juli participeert Sluis opnieuw als startplaats. Deze keer zal het peloton op gang worden geschoten in badplaats Cadzand. De rensters rijden in deze rit eerst een lus in Zeeland om daarna de grens over te steken en te finishen in Knokke-Heist”, meldt organisator Geert Stevens.

“We bewaren alleen maar goede herinneringen aan onze eerdere passage als startplaats in Sluis. We zijn bovendien ontzettend blij dat de rensters opnieuw een traject door Zeeland kunnen fietsen. Deze streek ademt fietsen en een topwielerevenement als de Baloise Ladies Tour sluit daar mooi bij aan. Het speciale aan deze rit is alvast dat het traject loopt van een Nederlandse naar een Belgische badplaats, dit te midden het hoogseizoen wat de beleving alleen maar intenser kan maken”, besluit Stevens.

De Baloise Ladies Tour wordt afgetrapt met een proloog in het Nederlandse Utrecht. Daags nadien is het Meetjesland het decor van de eerste rit in lijn met start en finish in Eeklo. Zaterdag staat er een tweeluik op het programma. In de voormiddag is er een korte rit in lijn vanuit Cadzand naar Knokke-Heist. In die Belgische badplaats vindt ‘s namiddags nog een individuele tijdrit plaats. Afgesloten wordt er op de Vlaamse feestdag met de etappe Zulte-Zulte.

De Duitse Lisa Klein was in 2019 de laatste winnares van deze rittenkoers. Jolien D’hoore (2015 en 2016) en de Nederlandse Marianne Vos (2017 en 2018) wonnen deze wedstrijd elk tweemaal. De Zweedse Emma Johansson schreef de allereerste editie op haar naam.

De ritten:

Donderdag 8 juli: Proloog in Utrecht

Vrijdag 9 juli: Eeklo-Eeklo

Zaterdag 10 juli: Cadzand - Knokke-Heist (rit) en Knokke-Heist (individuele tijdrit)

Zondag 11 juli: Zulte-Zulte