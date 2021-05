Kobe Goossens maakt indruk met bergtrui in Romandië: “De Giro is dit jaar mijn hoofddoel, ik wil er een ritzege najagen”

WielrennenEr maakt opnieuw een jonge Belg indruk bergop. Kobe Goossens (25) bemachtigde in de voorlaatste rit van de Ronde van Romandië de bollentrui en is zonder ongelukken zeker van eindwinst in het klassement.

Het rijk op de weg is aan de (ex-)veldrijders. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en zelfs wereldkampioen Julian Alaphilippe, ooit waren ze allemaal te bewonderen in het veld. Met Kobe Goossens is het net zo. Onze 25-jarige landgenoot was tot 2016 actief in de jeugdcategorieën van de cross voor Telenet-Fidea. Sinds 2018 maakte hij de overstap naar de weg bij Lotto Soudal.

Goossens debuteerde eind vorig jaar met de Vuelta voor het eerst in een grote ronde en deed dat bijzonder knap. De geboren Leuvenaar finishte als beste Belg op een 24ste plaats in het eindklassement, na een sterke winter heeft hij nu een nieuwe stap gezet. Goossens bewees het met de eindzege in het bergklassement in de Ronde van Romandië.

“Dit is mijn eerste trui op WorldTour-niveau, dus ik ben er wel echt blij mee”, zei Goossens na afloop van de vierde rit in Zwitserland. Onze landgenoot schoof mee in de vroege vlucht en pakte belangrijke punten op de voorlaatste klim. “Het was de bedoeling om die trui te nemen. Ik had geen goed gevoel, maar raakte toch in de ontsnapping. Mooie dag dus.

“Ik voel van mezelf dat ik stappen zet en altijd beter word. Mijn seizoensbegin was goed vorig jaar, maar na corona was het iets minder. De Ronde van Spanje daarna was héél goed. Ik heb daar veel vertrouwen getankt. Nu leef ik toe naar de Ronde van Italië, dat was vooraf het grote doel van dit seizoen. Ik hoop er een ritzege te kunnen najagen”, aldus Goossens.

Lees ook.

Volledig scherm © AP