Knieoperatie voor Nairo Quintana: Colombiaan mogelijk maanden out

Van Chris Froome mogen we stilaan zeggen dat zijn beste dagen achter rug liggen, maar wat met Nairo Quintana? De nog altijd maar 30-jarige Colombiaan wordt vandaag in Frankrijk geopereerd aan zijn linkerknie. De renner van Arkéa-Samsic zou volgens verschillende bronnen rondlopen met een breuk in zijn knieschijf. De Colombiaan liep die blessure op in de Tour na een val in de dertiende etappe met aankomst op de Pas de Peyrol. Bij die val waren onder meer ook Romain Bardet en Bauke Mollema (breuk in het spaakbeen) betrokken.

Quintana zou de Tour uitrijden, maar door de gevolgen van zijn blessure en een infectie met netelroos zou hij in Parijs pas als 17de in het klassement finishen op meer dan een uur van winnaar Tadej Pogacar. Sindsdien zit het seizoen van de Colombiaan erop. Quintana zei af voor het WK in Imola en gaat vandaag dus onder het mes. Als alles goed gaat, trekt de klimmer maandag weer naar Colombia om thuis te herstellen.

Dat herstel zal er overigens niet zomaar komen. Zijn terugkeer in het peloton wordt “ergens in 2021" vooropgesteld, maar Colombiaanse media spreken van een inactiviteit van vier tot acht maanden. Ook voor Quintana wordt het een lange weg terug. Eerder op het seizoen leek hij wel in goeie doen na winst in onder meer de Tour de la Provence. In de zomer raakte zijn voorbereiding op de Tour verstoord door een aanrijding op training.

