Knallen Van Aert en co naar nieuw record op Poggio? Dan moeten ze deze tijden van de tabellen fietsen

WielrennenWanneer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe morgen hun duivels ontbinden op de Poggio, zal de tegenstand van érg goeden huize moeten zijn om ook maar in de buurt te blijven. Maar zetten de ‘Grote Drie' ook een nieuw record neer? Dan zullen ze een flink stuk onder de zes minuten moeten duiken. Herbeleef hieronder de vijf snelste klimtijden op de Poggio (3,7 km aan 3,9%) in de geschiedenis van Milaan-Sanremo.

5. 5:56 aan 37,42 km/u - Rebellin, Van Petegem en Tchmil in 2000

Beginnen doen we met nummer vijf. In 2000 gaat de dan 28-jarige Davide Rebellin er als een speer vandoor op de Poggio. Romans Vainsteins - die later op het jaar wereldkampioen zou worden - pakt het wiel van de Italiaan, maar moet al snel passen. Uiteindelijk kunnen enkel onze landgenoten Peter Van Petegem en Andrei Tchmil - uittredend winnaar - het wiel van Rebellin houden. Maar bij het ingaan van de afdaling bedraagt de voorsprong op het peloton slechts een handvol seconden. Beneden komt alles weer samen en wint Erik Zabel in de sprint voor de derde keer Milaan-Sanremo.

Bekijk de aanval van Rebellin hieronder vanaf 25:49:

4. 5:55 aan 37,52 km/u - Sagan, Kwiatkowski en Alaphilippe in 2017, Alaphilippe in 2020

Op plaats vier vinden we twee even snelle beklimmingen. In 2017 duiken Peter Sagan, Julian Alaphilippe en Michal Kwiatkowski onder impuls van de beresterke Slovaak voor het eerst in 17 jaar onder de grens van de zes minuten. Wereldkampioen Sagan knapt het gros van het werk op, maar vergeet de kroon erop te zetten en laat zich in de sprint ringeloren door Kwiatkowski.

Volledig scherm © Photo News

Drie jaar later staat Wout van Aert begin augustus na z'n overwinning in de Strade Bianche als topfavoriet aan de start van Milaan-Sanremo. Onze landgenoot is de enige die een antwoord in huis heeft op de versnelling van Julian Alaphilippe, maar Van Aert komt wel met een handvol seconden achterstand boven. Na een goede afdaling keert Van Aert terug en wint-ie z'n eerste monument door de Fransman te verslaan in de sprint.

Herbeleef hieronder de zege van Van Aert:

3. 5:51 aan 37,95 km/u - Elli in 1998

In 1998 opent Laurent Jalabert de debatten op de Poggio, maar de Fransman loopt op een counter van Alberto Elli. De Italiaan rijdt weg van de andere punchers, maar z'n voorsprong op de top is beperkt. In de straten van Sanremo wordt Elli ingelopen door het peloton en spurt Erik Zabel voor het tweede jaar op rij naar de overwinning in La Primavera.

Bekijk hieronder de aanval van Jalabert en counter van Elli vanaf 1:06:42:

2. 5:50 aan 38,06 km/u - Alaphilippe, Kwiatkowski, Van Aert, Naesen, Sagan, Valverde, Trentin in 2019

We zijn intussen bij de tweede snelste beklimming van de Poggio ooit aanbeland. In 2019 leggen Philippe Gilbert en Zdenek Stybar tijdens de eerste kilometers een verstikkend tempo op in dienst van kopman Julian Alaphilippe - jawel, weer hij. De Fransman valt even later zelf aan en pakt enkele lengten, maar Peter Sagan trekt een rist andere favorieten weer naar het wiel. Een elitegroep trekt naar de Via Roma en daar toont Alaphilippe zich duidelijk de sterkste. Oliver Naesen strandt op de tweede plaats, Van Aert eindigt bij z'n eerste deelname knap zesde.

Volledig scherm © AFP

1. 3,7 km aan 3,9% in 5:46 aan 38,5 km/u - Fondriest en Jalabert in 1995

Het record op de Poggio breken wordt voor Van Aert en co geen sinecure, want in 1995 zetten Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert een echte knaltijd neer. Na het hoge tempo van Gewiss-Ballan tijdens het eerste deel van de beklimming, pakt Fondriest uit met een verschroeiende demarrage. De Italiaan rijdt alles en iedereen in de vernieling, maar van Jalabert geraakt hij niet af. Samen rijden ze naar de finish en op de Via Roma wint Jalabert in de sprint z'n eerste en enige Milaan-Sanremo.

Bekijk hieronder de aanval van Fondriest en Jalabert vanaf 56:22:

