Klimtalent Henri Vandenabeele (20) mag profdebuut maken bij Team DSM in Tour des Alpes Maritimes et du Var

Wielrennen Na elke training springt Victor Campe­naerts in z’n ijskoude vijver: “Het geeft een heel actief gevoel”

10 februari Wie graag een ijskoude duik neemt, kan dankzij de vriestemperaturen zijn hart ophalen. Zo ook Victor Campenaerts (29), wielrenner van Qhubeka-ASSOS en werelduurrecordhouder. Na elke training neemt hij een plons van een tiental seconden in zijn vijver in de tuin. “Fris, hé. Maar wat kan dat een mens deren? Als je er mentaal op voorbereid bent, dan is dat geen probleem. Het geeft, in tegenstelling tot een warme douche, een heel actief gevoel.”