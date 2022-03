Klim duurt drie kilometer te lang voor leeggestreden Mauri Vansevenant: “Ik kom nog beetje tekort”

Helemaal kapot, zat Mauri Vansevenant (Quick.Step - Alphy Vinyl). De koninginnenrit stond met stip aangeschreven in de agenda en de West-Vlaming (22) ging lang mee met de besten op de Col de Turini, om finaal toch te bezwijken. Een vijfde plaats op twee minuten van de autoritaire Roglic was het resultaat. “Op het einde was het gewoon op. Het zag er nochtans lang heel goed uit, maar dan zie je dat ik toch een beetje tekort kom momenteel. Weinig aan te doen. De klim was drie kilometer te lang voor mij.” En zo blijft de witte trui van beste jongere in het bezit van Joao Almeida, zijn ex-ploegmaat. Dankzij z’n sterke laatste kilometer neemt Almeida de witte trui over van Jorgenson. “Ik was daar mee bezig ja, dat had prachtig geweest. Spijtig, maar niks aan te doen. Morgen is terug een kans voor de klimmers ja, maar dat wordt nog moeilijk denk ik.”