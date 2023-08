KIJK. Zoontje Georges helpt Van Aert voor hij gaat verkennen op tijdritfiets, ook Evenepoel draait de knop al om

Van der Poel bewierookt, Evenepoel in buitenland­se pers bekriti­seerd: “Fenomeen dat geschiede­nis her­schrijft” en “Enige van toppers die teleurstel­de”

Een wereldtitel op de weg kan Mathieu van der Poel nu ook afvinken op zijn wishlist. Ook buitenlandse media keken met grote ogen naar de indrukwekkende prestatie van de Nederlander op het WK in Glasgow. In La Gazzetta dello Sport lof voor Van Aert, maar opvallend veel kritiek op Evenepoel en Philipsen en uiteindelijk ook de Belgische ploeg. “De tweede plaats van Van Aert is toch een nederlaag voor België, dat begon als dé te kloppen nationale ploeg. Maar het is een in België geboren Nederlander (Van der Poel zag het levenslicht in Kapellen, nvdr) die de Belgen klopt.”