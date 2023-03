KIJK. Zo is het gebeurd: Van Aert en Pidcock komen ongelukkig ten val, maar leggen het met een handshake weer bij

Wout van Aert leek op weg naar een mooie uitslag in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico, maar kwam op 4,5 kilometer van de streep samen met Tom Pidcock ongelukkig ten val. “Het is een incident dat kan gebeuren.”

KIJK. Van Aert komt in volle finale ten val, Roglic pakt ritwinst

De val gebeurde in de laatste tien kilometer. Het peloton zette koers richting de slotklim, waar gestreden zou worden om de ritzege. Wout van Aert werd voorin gehouden door zijn ploegmaats Koen Bouwman en Tiesj Benoot, Tom Pidcock was eerder gelost en kroop dan maar in een dienende rol voor leider Ganna. De Brit had er een laatste kopbeurt op zitten en liet zich dan uitzakken in het peloton.

Net op dat moment deed Van Aerts ploegmaat Bouwman hetzelfde. Van Aert dreigde zo ingesloten te raken door Bouwman en Pidcock, waarop onze landgenoot op het laatste moment in het gaatje tussen de twee wilde duiken. De opening bleek net te klein: Van Aert tikte het stuur van Pidcock aan, waardoor ze allebei uit evenwicht geraakten. Onze landgenoot haalde nog het nodige kunst- en vliegwerk boven om recht te proberen blijven, maar het kwaad was geschied: Van Aert en Pidcock gingen tegen de grond.

Van Aert was meteen na de val duidelijk begaan met Pidcock en ging meteen checken of de Brit in orde was - hij liet er zelfs zijn fiets voor liggen. Een handshake volgde, net als verontschuldigingen van Van Aert. “Wout zei dat het zijn fout was en hij verontschuldigde zich”, aldus Pidcock. “Het gaat wel met me. Ik weet niet echt wat er gebeurd is. Gewoon een koersincident. Ik zal een beetje moeilijk slapen vannacht, maar ik ben wel oké.”

“We waren aan het vechten voor de posities”, vertelde Van Aert na de aankomst. “Ik probeerde door een gaatje te kruipen en Tom haakte langs achteren in mij. Het is een incident dat kan gebeuren. Ik heb niet veel pijn, maar ik ben wel goed geschaafd. Ik hoop dat het verder oké is.”

KIJK OOK. Van Aert doet het verhaal van zijn valpartij

Roglic was dan weer verbaasd dat hij won, want Jumbo-Visma wilde de kaart Van Aert trekken. “Ik was niet plan A”, aldus de Sloveen. “We zouden voor Wout gaan, maar hij had pech. Ik had het geluk dat ik net wat meer naar links zat en de val kon voorkomen. We moesten het plan snel aanpassen en er aan het einde vol voor gaan.”

KIJK OOK. Roglic: “Ik had het geluk dat ik net wat meer naar links zat en de val kon voorkomen”

Volledig scherm © BELGA