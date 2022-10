Kijk ze stralen: Remco Evenepoel en Oumi Rayane stappen in het huwelijksbootje

Evenepoel en Oumi - die in dezelfde straat in Schepdaal opgroeiden - leerden mekaar kennen via een gemeenschappelijke vriend in het voorjaar van 2017, de periode waarin Remco overschakelde van het voetbal naar de koers. De vonk sloeg iets later over. Op 30 december 2021 verloofden Remco en Oumi zich. Vier maanden hielden ze het heugelijke nieuws stil, tot een alleszeggende Instagram-foto de verloving wereldkundig maakte.

“Zijn aanzoek kwam vrij onverwacht”, vertelde Oumi aan onze krant. “We waren in Spanje en hadden al weleens over ‘het huwelijk’ gepraat, om elkaars visie over de toekomst te kennen. Maar die dag — we waren zijn appartementje in Calpe aan het inrichten — zei hij: ‘Kom eens even naar het terras.’ Daar begon hij een brief voor te lezen. Over hoe we elkaar ontmoet hebben, over hoe hij had ingezien dat ik de vrouw van zijn leven ben. Dat hij niet zonder mij kan. Op het einde ging hij op zijn knie. Ik stond daar met mijn mond open.”

Ruim negen maanden later is daar de trouw. Dat na een geweldige, maar helse periode voor het koppel. Evenepoel reed zelf in een MG-oldtimer naar het gemeentehuis van Dilbeek. Oumi zat naast hem, de rest van de genodigden volgden in hun spoor. Mama Agna Van Eeckhout en papa Patrick Evenepoel straalden van trots, net als de familie van Oumi.

Volledig scherm Oumi en Evenepoel bij hun aankomst aan het gemeentehuis van Dilbeek. © Belga/PhotoNews

Evenepoel is al een tijdlang aan het feest. Hij won de Vuelta en werd wereldkampioen en werd daarvoor ook uitgebreid in de bloemetjes gezet. Denk maar aan de huldiging op de Grote Markt van Brussel. Of gisteren nog, toen hij een staande ovatie kreeg in het Lotto Park van Anderlecht. Een fijne, maar wel drukke rollercoaster. Na de massale belangstelling keken Remco en Oumi echt wel uit naar hun huwelijksdag met vrienden en familie en bijbehorend feest.

Toch kan Evenepoel nog niet meteen op huwelijksreis. Op 12 oktober reikt Het Laatste Nieuws de Kristallen Fiets uit. Uiteraard is hij na een wonderseizoen een van de grote kanshebbers.

Volledig scherm Mama Agna en papa Patrick Evenepoel. © Photo News

Volledig scherm Evenepoel met mama Agna. © BELGA

Volledig scherm Links: Evenepoel helpt zijn Oumi een handje. Rechts: Evenepoel reed zelf met een oldtimer naar het gemeentehuis. © Belga/PhotoNews

