KIJK. Wout van Aert niet ontgoocheld na iets te snelle start: “De benen zijn in orde, maar ik mis nog wat hardheid”

KIJK. Van Aert: “Ik reed een prima tijdrit”

“Ik rij een goede tijdrit”, aldus Van Aert. “Ik ben waarschijnlijk iets te snel gestart. Ik wou nog wat over hebben voor het laatste deel. Maar volgens mij was de wind gedraaid, want ik dacht na het tussenpunt vooral wind mee te hebben. Dat was niet zo. Daarom kwam ik in de laatste kilometers te kort.”

Van Aert haspelde de openingstijdrit in Zwitserland af in een nieuwe positie. “Het was anders dan op training, want hier ga je vollenbak. Het was een goede test. Na een stage kan het altijd twee kanten op. Maar de benen zijn in orde. Alleen zal ik nog een tikkeltje moeten verbeteren om te kunnen winnen. Ik mis nog wat hardheid.”