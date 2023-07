KIJK. “We verschieten bij hem van niets meer”: Lefevere onder de indruk van hoe Evenepoel klus klaarde

Is er een regio waar Remco Evenepoel liever fietst dan het Baskenland? Drie op drie in de Clasica San Sebastian nadat hij het in de spurt haalde van Pello Bilbao, de enige die Remco’s moordende tempo op de steile slotklim Murgil Tontorra kon volgen. In de spurt, jawel. Patrick Lefevere, baas van Soudal Quick-Step, vond het ook “ongelofelijk”. “We verschieten bij Remco van niets meer.”

Het was een korte, maar veelzeggende reactie van Patrick Lefevere. Zijn antwoord op de vraag wat hij vond van Evenepoels derde zege intussen in de Clasica San Sebastian: “Ja... ongelofelijk hé. Bilbao is niet traag, dus ik dacht... Maar tegenwoordig moet je van niets meer verschieten bij Remco. Hij kan nu spurten ook.”

En dat belooft voor het WK. “Hij is een van de favorieten. Maar ze gaan hem geen meter gunnen. België heeft een hele sterke ploeg. Ze kunnen een beetje spelen eigenlijk. Of Van Aert voor Remco moet rijden? Dat zeg jij nu.”

KIJK. Lefevere: “Het is ongelofelijk”

“Het was nochtans niet het plan al zo vroeg in de aanval te gaan", legde Evenepoel zelf zijn tactiek uit na de finish. “Op de Erlaitz merkte ik echter dat ik geïsoleerd raakte en besloot er dan maar voor te gaan. Zien wie ik meekreeg. Dat werd het perfecte groepje, met Vlasov, Bettiol en Bilbao. Op de Murgil heb ik dan zwaar tempo gereden en zag ik dat alleen Bilbao overbleef.”

“Ja, ik hou echt van deze wedstrijd. Ik hoorde de fans langs de weg wel meer voor Pello (een Bask, nvdr) roepen dan voor mij. (lacht) Maar alle begrip daarvoor. Eerlijk gezegd was ik er niet hélemaal gerust in: Bilbao is een van de snelste klimmers. Maar de benen waren nog supergoed en mijn spurt verraste me zelfs wat. Dit is perfect natuurlijk, voor het hoofd en voor de motivatie. Ideaal om de tweede helft van mijn seizoen aan te vatten. Laat Glasgow maar komen.”

KIJK. Evenepoel: “Deze spurt had ik vorig jaar niet gewonnen”

Opvallend was de extatische wijze waarop Evenepoel vierde. “Dit is toch relatief nieuw voor mij", verklaarde Remco dat bij onze man in San Sebastian. “Ook op het BK (toen hij Alec Segaert klopte in de spurt, nvdr) was de ontlading groot, herinner ik me. Na enkele ambetante maanden met die Giro, was ik erop gebrand hier een drie op drie neer te zetten. Er zat toch ook wat druk op, met het oog op het WK volgende week en de Vuelta. Dit blijft ook een koers die me na aan het hart ligt. Dat ik het dan kan afmaken in een spurt tegen Bilbao, iemand die ik vorig jaar in deze omstandigheden nooit had geklopt, maakte me wel extra euforisch. Het was misschien niet mijn moeilijkste zege hier - dat was die eerste zege. Maar wel mijn moeilijkste slotkilometer.”

“Mentaal is dit een geweldige opsteker. Na die voorbereiding drie weken op hoogte, twijfel je toch wat over je vorm. Dat hoeft nu niet meer. Ik kijk geweldig uit naar Glasgow. We hebben een topploeg: de andere jongens zaten in de Tour en zeker Van Aert en Philipsen hebben daar getoond in vorm te zijn. Ik denk dat ik vandaag de vraag over mijn huidige niveau ook beantwoord heb.”

Op 6 augustus kan Evenepoel in Glasgow zijn wereldtrui verlengen. Ook winst daar zou werkelijk ongezien zijn, nadat hij met twee keer Clasica San Sebastian, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en het WK in Australië zijn laatste vijf eendagskoersen op Worldtourniveau telkens won.

Volledig scherm Evenepoel met Bilbao (l) en Vlasov op het podium in San Sebastian. © Photo News

Volledig scherm Een kus op de mond van Oumi snel na de nieuwe triomfocht in San Sebastian. © VTM

Volledig scherm © VTM