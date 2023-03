KIJK. “We hebben tenminste initiatief getoond”: Evenepoel, die in sprint duimen moet leggen voor Roglic, weet dat eindoverwinning moeilijk wordt

Evenepoel houdt dubbel gevoel over: “Benen liepen vol, maar wel enige ploeg die initiatief toonde”

Na zijn overwinning van gisteren moest Evenepoel zich vandaag tevreden stellen met een tweede plaats. Hij houdt een dubbel gevoel over aan de etappe. “Ik had graag gewonnen vandaag, maar wij hebben ten minste initiatief getoond en de koers gemaakt.” Daarmee doelt hij op zijn grote concurrent Roglic, die niet overnam in het wiel van Evenepoel. “Ik kan hem niets kwalijk nemen. Ik heb mijn best gedaan om hem eraf te krijgen, maar helaas. We waren aan elkaar gewaagd, maar mijn benen liepen in de laatste meters helemaal vol. Ik heb vandaag gemerkt dat meer beklimmingen in een etappe mij beter liggen. Deze rit was nog relatief eenvoudig, voor mij mag het wat lastiger.”