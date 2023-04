KIJK. Wat u niet zag in Luik-Bastenaken-Luik: Pogacar stapt gehavend in ploegwagen, Alaphilippe krijgt felicitaties van kamp-Evenepoel

Hattrick compleet voor Vollering: Nederland­se wint nu ook Luik-Bastenaken-Luik na sprint tegen Longo Borghini

Opnieuw raak voor SD Worx. Demi Vollering heeft een fantastisch voorjaar van haar en haar ploeg afgesloten met een zege in ‘La Doyenne’. De Nederlandse haalde het in een sprint van Elisa Longo Borghini. Zo is haar hattrick in de Ardennenklassiekers compleet. Vollering won de voorbije week ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.