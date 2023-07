KIJK. “Volle bak voor Jasper, want er lagen veel punten aan de meet”: Van der Poel en Philipsen over keuze in finale

Geen Mathieu van der Poel voor de ritzege in de achtste etappe van de Tour , nochtans lag de aankomst in Limoges de Nederlander als gegoten. “Er waren hier heel veel punten te verdienen, dus we gingen gewoon volle bak voor Jasper Philipsen.”

KIJK. De hoogtepunten uit de achtste rit van de Tour

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Mathieu van der Poel geen hoofdrol vandaag. Bijna pakte hij met Jasper Philipsen de vierde sprintzege op rij, maar Pedersen was iets sneller. In de finale cijferde MVDP zich opnieuw weg voor Philipsen, en dat terwijl de aankomst hem ook lag.

“Alles ging perfect, maar ik denk dat er gewoon iemand net iets sterker was”, kijkt de Nederlander terug. “Jasper heb ik op het juiste moment kunnen afzetten. We wisten dat Pedersen altijd van ver aangaat. Jasper zat goed in zijn wiel, maar kon er net niet overheen.”

“Alleen als Philipsen zich echt slecht zou voelen zou ik proberen”, aldus Van der Poel. “Maar Philipsen voelde zich vrij goed, eigenlijk. Er zijn hier heel veel punten te verdienen, dus we gingen gewoon volle bak voor hem. Het zou zonde zijn als we hier punten laten liggen die we in Parijs tekort komen.”

Volledig scherm © Photo News

Jasper Philipsen: “Mads was ietsje sterker”

Voorlopig geen vierde ritzege in de Tour voor Jasper Philipsen. Onze landgenoot strandde op de tweede plaats in Limoges. “Het was een lange, lastige sprint. Mads was ietsje sterker. Onze trein stond nochtans goed op de rails. Mathieu van der Poel deed weer een super lead-out. Ik vind het jammer dat ik het niet kon afmaken”, aldus Philipsen.

“Deze aankomst lag Mathieu ook, maar we besloten mijn kaart te trekken omdat hier veel punten voor het groene klassement te rapen vielen. Alles zat goed, ook qua timing enzo, maar ik had niets meer over in de laatste 100 meter. Pedersen is heel sterk op dit soort aankomsten. Voor mij was hij de te kloppen man hier. Hij maakt het ook waar.”

KIJK. Philipsen: “Jammer dat ik het niet kon afmaken”

Meer lezen over de Ronde van Frankrijk? Bekijk hier alle uitslagen en klassementen. En op deze pagina vindt u al het Tour de France-nieuws, en alles wat u wil weten over hoofdpersonages als Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Vingegaard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.