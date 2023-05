KIJK. "Veel pijn, maar ça va": Remco Evenepoel, die "voor zich had moeten kijken", stapt vlot van de ploegbus

Van diehard PSG-fan over uitbater van eetcafé tot Engels enigma: dit zijn onze tien outsiders voor het roze

Wat als... de Giro 2023 nu eens níet zou uitdraaien op een duel tussen Remco Evenepoel (23) en Primoz Roglic (33)? En één of andere onverlaat stokken in de wielen stak? Outsiders bij de vleet in editie 106. Wij belichten er tien. Schrik niet als een van hen over drie weken in het roze staat.