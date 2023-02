KIJK. “Van je nek breken naar Kuurne-Brussel-Kuurne winnen”: filmpje toont de lange revalidatie van Benoot na ongeval

WielrennenDe overwinning van Tiesj Benoot gisteren in Kuurne-Brussel-Kuurne was er niet zomaar eentje. Het was ook het bewijs dat onze landgenoot van Jumbo-Visma weer helemaal terug is, en dat amper zes maanden nadat hij bij een zware val in Italië een nekwervel brak. “Ik draag deze zege op aan mijn familie. Na mijn ongeval was ik niet de meest aangename persoon.”

KIJK. Zo verliep de revalidatie van Tiesj Benoot

Begin augustus sijpelde plots het alarmerende nieuws binnen dat Tiesj Benoot op hoogtestage in Livigno zwaar ten val was gekomen bij een ongeval op training. De renner van Jumbo-Visma reed in een afdaling 67 kilometer per uur, toen hij plots werd opgeschrikt door een auto die van een parking reed. Benoot kon de wagen niet meer ontwijken en knalde er vol op. “Omdat ik verwachtte dat de auto mij had gezien, heb ik amper geremd”, vertelde hij er enkele dagen na het ongeval over. “Het was een zware klap. De deur van de wagen was ingedeukt, de zijspiegel lag eraf en de ruiten waren gebroken.”

Ook Benoot zelf kwam allesbehalve ongeschonden uit het ongeval. Gekneusde ribben en glasscherven in de knie en elleboog, maar vooral een gebroken nekwervel. Het zorgde ervoor dat Benoot veertig dagen met een brace moest rond lopen. Het WK in Australië - waar hij een belangrijke helper zou zijn voor Wout van Aert - en de Ronde van Lombardije vielen zo in het water.

KIJK. Het eerste interview van Benoot na het ongeluk

Daarna stond hij voor een lange revalidatie. Maar kijk: amper zes maanden na het ongeval is Benoot weer helemaal terug. Fysiotherapeut Squadt, de praktijk in Gent waar Benoot aan zijn herstel werkte, deelde na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne een compilatiefilmpje van de revalidatie. “Van je nek breken naar Kuurne-Brussel-Kuurne winnen”, luidt het bijschrift.

“Deze zege is voor mijn familie”, vertelde Benoot gisteren voor de camera van VTM Nieuws. “Na mijn ongeval was ik niet altijd de meest aangename persoon. Zij hebben ook schrik gehad in die periode. Ik ben blij dat ik mede dankzij hen hier op deze manier kan staan.”

Dochtertje Roos vermaakt zich met het ezeltje dat Benoot kreeg als winnaar in Kuurne:

Volledig scherm © Instagram Tiesj Benoot