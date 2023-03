KIJK. Van der Poel krijgt na zege meteen felicitaties van vriendin Roxanne

Alaphilip­pe voelt zich klaar voor Sanremo, maar raakte wel onder de indruk van één man: “Toen Van Aert op kop reed, was het echt ongelofe­lijk”

“Goedverdoemme!” Het tempo dat Van Aert zaterdag oplegde, deed zo veel pijn dat Julian Alaphilippe (30) zelfs in het Nederlands ging vloeken. Een dag later had de frustratie plaats gemaakt voor bewondering. Zegt de Fransman: “Woet is topfavoriet voor álle koersen die eraan komen.”